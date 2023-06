Un Altro Domani Anticipazioni 22 giugno 2023: Leo svela il suo segreto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 22 giugno su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Leo farà una inaspettata confessione a Julia.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 22 giugno 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Leo invita Diana e Julia a confrontarsi in una seduta di psicoterapia, ma le due donne non sembrano voler appianare i propri conflitti. Nel frattempo Leo fa una una inaspettata confessione a Julia

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia confida a Elena di trovarsi bene con Leo

Julia e Leo fanno coppia per il torneo di Mus contro Tirso e Olga. Durante il match Tirso mostra un certo fastidio per la complicità degli avversari. Ribero è molto in ansia in vista dell'esame, così Maria e Cloe organizzano una serata per aiutarlo a distrarsi un po'. Julia confida a Elena di trovarsi molto bene con Leo, ma chiede all'amica di non parlarne con Diana. Linda nel frattempo, è furiosa con Angel perché il ragazzo intende candidarsi come futuro direttore del Rio Club.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen decide di aprire una ebanisteria solo sua

Carmen propone a Francisco di restituire a Victor il proprio posto di lavoro, ma il padre rifiuta. La ragazza, pertanto, decide di abbandonare la fabbrica del padre per creare una nuova ebanisteria tutta sua. Del resto, dopo le pressioni di Patricia, pronta ad approfittarsi dell'allontanamento di Carmen dal suo lavoro proprio a causa di Victor, e questa chiusura del padre, la ragazza non ha proprio più alcun legame con la falegnameria.

Leo fa una confessione a Julia, nella puntata di Un Altro Domani del 22 giugno 2023

Leo le sta tentando tutte per riportare la pace tra madre e figlia, si è anche offerto di presiedere una seduta di psicoterapia, Diana e Julia hanno accettato ma i risultati non sono stati quelli sperati, le due donne non sono riuscite ad appianare i propri conflitti. Nel frattempo Leo, che ormai si è aperto con Julia, le confessa di essere stato abbandonato all'altare, così come lei ha fatto con Sergio.

