Terra Amara Anticipazioni 22 giugno 2023: Zuleyha e Mujgan faccia a faccia!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 giugno, alle 14.10, Zuleyha viene finalmente dimessa dall'ospedale e sta per tornare in carcere, quando incontra Yilmaz. Per tranquillizzarlo, la giovane gli dice che non ha subito nessun'aggressione: ha solo avuto un incubo. Nel frattempo, Mujgan, vedendo il marito s'innervosisce e si sfoga con Sabahattin; in un secondo momento, la dottoressa si reca in prigione, dove l'acceso confronto con la Altun le instillerà un terribile dubbio...

Terra Amara Anticipazioni: Behice tenta di uccidere Zuleyha!

Behice si è travestita da infermiera, per poter passare inosservata in ospedale e, nel cuore della notte, ha raggiunto di soppiatto la stanza in cui dormiva Zuleyha. La zia, stanca di vedere Mujgan soffrire le pene dell'inferno a causa sua, ha preso una drastica decisione: eliminarla. Behice era pronta a farle un'iniezione fatale, ma all'improvviso la giovane si è risvegliata. La Altun ha riaperto gli occhi giusto in tempo per difendersi e, così, salvarsi.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha viene dimessa...

Quando i medici hanno avuto modo di raccogliere la testimonianza della detenuta, non le hanno dato credito. I dottori, notando quanto Zuleyha fosse agitata e confusa, hanno subito sospettato che, in realtà, avesse avuto solo un incubo. Ora, l'ex sarta si prepara a lasciare l'ospedale in cui era stata ricoverata a causa dell'intossicazione, e, con sua grande sorpresa, trova davanti a sé l'amato.

Mujgan va a trovare Zuleyha in carcere, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 22 giugno 2023

Yilmaz ha raggiunto la Altun per appurare che stesse bene. Quest'ultima, prima di tornare dietro le sbarre, per evitare di farlo agitare ulteriormente, gli assicura che, in verità, non c'è stata nessun'aggressione: ha fatto un brutto sogno, niente di più. Assiste alla scena la dottoressa che, inferocita, corre da Sabahattin per sfogarsi con lui. Tuttavia, la chiacchierata con il primario non sarà sufficiente a tranquillizzarla; così, l'Hekimoglu si dirige in carcere. Qui, lei e Zuleyha stanno per avere un faccia faccia decisamente duro... che finirà con l'instillare in Mujgan un terribile dubbio!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.