Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 22 giugno 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Jana sarà pronta a lasciare la tenuta per incontrare Curro. La ragazza fingerà di dover andare a trovare un parente malato e saluterà per sempre Manuel, che soffrirà moltissimo di questa separazione. Intanto Pia, messa con le spalle al muro da Petra, confesserà a tutti di essere incinta. Romulo si dimostrerà molto comprensivo. Teresa scoprirà che Mauro ha baciato un’altra donna e gli chiederà chi sia.

Anticipazioni La Promessa: Jana dice addio a Mauro

Jana vuole andarsene e raggiungere la tenuta del barone per incontrare Curro. La ragazza utilizzerà la scusa di un parente molto malato a Valencia e si appresterà a lasciare La Promessa. Prima però saluterà per sempre Manuel. Il giovane soffrirà moltissimo per questa separazione ma attenzione ai colpi di scena in arrivo. Jana infatti potrebbe dover ritardare il viaggio, dopo che qualcuno scoprirà il suo segreto.

La Promessa Anticipazioni: Pia rivela a tutti di essere incinta

Petra non smetterà mai di tormentare Pia. La governante non sopporterà più di doversi difendere dalla cameriera, al corrente della sua gravidanza. Per sfuggire alla perfida alleata di Cruz, Pia deciderà di confessare a tutti di essere incinta. I domestici rimarranno di sasso ma si dimostreranno solidali. Anche Romulo prometterà di starle accanto e le rivelerà di non essere per nulla arrabbiato con lei ma deluso dal fatto che non abbia avuto fiducia in lui e gli abbia tenuto nascosta la cosa per così tanto tempo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Teresa scopre che Mauro l’ha tradita

Teresa non riuscirà a capire perché Mauro non abbia parlato di lei ai suoi colleghi. La ragazza domanderà al fidanzato perché non abbia raccontato nulla di lei ma poi comincerà a capire che il giovane ha nascosto ben altro. Quando Romulo parlerà di una macchia di rossetto sul colletto di Mauro, Teresa capirà che il suo compagno ha baciato un’altra. Deciderà quindi di affrontarlo faccia a faccia e gli chiederà chi sia. Il giovane le dirà la verità?

