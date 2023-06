Un Altro Domani Anticipazioni dal 19 al 23 giugno 2023: Cloe scopre il segreto di Maria!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 19 al 23 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 19 al 23 giugno 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana. Attenzione: potrebbero verificarsi delle variazioni. Ad ora il palinsesto di Canale 5 è in fase di aggiornamento, quindi potrebbero esserci dei cambiamenti. Quelle che leggerete qui sotto sono le trame degli episodi secondo l'attuale programmazione tv.

Puntata in onda Lunedì 19 giugno 2023

Julia ha fatto la sua scelta: sfrutterà la sua improvvisa popolarità sui social per diventare un’influencer e lanciare la sua nuova linea di accessori. Diana, però, non prende sul serio la figlia, anzi: pensa che la sua idea sia imbarazzante, e che si rivelerà fallimentare. La Infante, non potendone più delle continue critiche materne, se ne va di casa per prendere le distanze da lei. Peccato che la ragazza stia per rendersi conto che Diana avesse ragione.

Puntata in onda Martedì 20 giugno 2023

Julia fa una confessione ad Elena. La bottegaia ammette di aver capito di trovarsi bene con Leo, e poi le chiede di non dire niente a Diana, la quale non vede di buon occhio lo psicologo. A Rio Muni, invece, Carmen sta proponendo a Francisco di riassumere Victor in fabbrica; tuttavia, il padre non sembra affatto propenso ad accontentare la figlia.

Puntata in onda Mercoledì 21 giugno 2023

Leo propone a Julia e a Diana di fare una seduta di psicoterapia congiunta, sperando di poter così dare loro una mano ad appianare i conflitti. D'altra parte, nessuna delle due sembra predisposta ad andarsi incontro. Infatti, madre e figlia si allontanano ancora di più. Al contrario, la Infante e lo psicologo si avvicinano tanto da essere sul punto di darsi un bacio.

Puntata in onda Giovedì 22 giugno 2023

Dani, in un momento di distrazione, dimentica un volantino che riguarda la terapia ormonale in bottega. A trovarlo è Cloe, la quale affronta “la migliore amica” per chiederle delle spiegazioni in merito alla sua scoperta.

Puntata in onda Venerdì 23 giugno 2023

Leo confessa a Julia che anche lui è stato abbandonato all'altare, proprio come lei aveva fatto con Sergio in passato. A Rio Muni, invece, Linda si presenta alla riunione indetta da Don Benino, dove sono presenti anche Ventura, Patricia ed Angel.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.