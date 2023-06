Terra Amara Anticipazioni dal 19 al 25 giugno 2023: Behice e Mujgan provano ad uccidere Zuleyha!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 19 al 25 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 19 al 25 giugno 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana. Attenzione: potrebbero verificarsi delle variazioni. Ad ora il palinsesto di Canale 5 è in fase di aggiornamento, quindi potrebbero esserci dei cambiamenti. Quelle che leggerete qui sotto sono le trame degli episodi secondo l'attuale programmazione tv.

Puntata in onda Lunedì 19 giugno 2023

Behice ha aggredito Zuleyha in ospedale con l'intento di ucciderla. Quest'ultima, ancora sotto shock, informa i medici di quanto accaduto, però non viene creduta: i dottori sostengono che sia stato soltanto un incubo. Intanto, la zia torna a casa, e Mujgan nota un graffio sul suo viso. Dopodiché, crollano i sospetti su Demir, poiché viene chiarita la vicenda dell'avvelenamento della Altun e delle altre detenute. Yilmaz prende atto di aver sbagliato ad accusare il suo acerrimo nemico. Nonostante chieda a Fekeli un consiglio per controllare la rabbia, nel momento in cui viene a sapere ciò che è accaduto all'amata va su tutte le furie e si affretta a raggiungerla.

Puntata in onda Martedì 20 giugno 2023

Zuleyha viene finalmente dimessa dall'ospedale e sta per tornare in carcere, quando incontra Yilmaz. Per tranquillizzarlo, la giovane gli dice che non ha subito nessun'aggressione: ha solo avuto un incubo. Nel frattempo, Mujgan, vedendo il marito s'innervosisce e si sfoga con Sabahattin; in un secondo momento, la dottoressa si reca in prigione, dove l'acceso confronto con la Altun le instillerà un terribile dubbio.

Puntata in onda Mercoledì 21 giugno 2023

Mujgan accusa Behice di aver tentato di uccidere Zuleyha, come quest'ultima ha denunciato durante il ricovero in ospedale in cui era giunta per un'intossicazione. La zia, indignata, minaccia la nipote di andare via. Intanto, alla tenuta la piccola Uzum si prepara con felicità a vivere il suo primo giorno di scuola. Saniye e Gaffur non potrebbero essere più orgliosi.

Puntata in onda Giovedì 22 giugno 2023

Demir sta per vendere le azioni della raffineria a Vedat, però quest'ultimo resta vittima in un incidente. In realtà, la morte dell'uomo fa parte del piano dei loschi individui di Ankara per indurre l'imprenditore a vendere a loro tramite un intermediario sconosciuto. Fekeli allora chiede ad Hunkar di dissuadere lo Yaman e, proprio al momento della firma, lei lo ferma. Nel frattempo, Zuleyha, ancora in cella, si dispera perché non può né vedere né avere notizie dei suoi figlioletti.

Puntata in onda Venerdì 23 giugno 2023

Hunkar convince Demir a non vedere la raffineria ai misteriosi uomini di Ankara, e anche a ritirare le accuse contro Zuleyha. In questo modo, quest'ultima potrà finalmente tornare alla villa e ricongiungersi ai suoi bambini. Una volta scarcerata e rincasata, la Altun viene però costretta da Demir a fare la domestica. Intanto, alla notizia del rilascio dell'ex sarta, Behice inizia a dire a Mujgan che Zuleyha rappresenta un problema per lei e per la sua famiglia con Yilmaz. L'Hekimoglu, rendendosi conto che le continue insinuazioni della zia le stanno facendo perdere il lume della ragione, le chiede di tornare ad Istanbul.

Puntate in onda Sabato 24 giugno 2023

Zuleyha racconta ad Hunkar che Behice ha tentato di ucciderla mentre era ricoverata in ospedale. Nel frattempo, quest'ultima consegna a Mujgan una lettera in cui l'ex sarta confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio. La dottoressa è talmente tanto allarmata da prendere una drastica decisione.

Puntate in onda Domenica 25 giugno 2023

Mujgan si finge Yilmaz e dà appuntamento a Zuleyha nei boschi. Qui, la dottoressa costringe l'ex sarta ad impiccarsi: se non lo farà, le sparerà. La Altun continua a discolparsi, assicurandole di non aver mai scritto nessuna lettera rivelatrice all'amato, ma l'Hekimoglu non le crede e continua a spingerla a suicidarsi.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.