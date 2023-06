Beautiful Anticipazioni dal 19 al 25 giugno 2023: Steffy ricorda Finn. Sheila tenta di ucciderla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 19 al 25 giugno 2023. Attenzione: la programmazione della Soap potrebbe subire modifiche a causa dei cambi di palinsesto Mediaset, dovuti alla programmazione speciale, dedicata a Silvio Berlusconi. Ecco le Anticipazioni e le Trame - a oggi - degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa.

Puntata in onda Lunedì 19 giugno 2023

Brooke continua a insistere con Taylor affinché si riveli a Steffy che Liam non è suo marito. La Logan vorrebbe che lo Spencer o chi per lui, ricordasse Finn alla Forrester e le parlasse di suo figlio Hayes. In ospedale si crea una piccola faida. Intanto Eric aggiorna Quinn sulle condizioni della nipote e nonostante sia piuttosto preoccupato, è sicuro che Steffy si riprenderà velocemente.

Puntata in onda Martedì 20 giugno 2023

Eric è piuttosto sfuggente e Quinn lo nota. La Fuller confessa a Carter di essere molto in ansia e di pensare che suo marito non riuscirà più a fidarsi di lei. Il loro matrimonio non è più quello di una volta. Intanto Steffy continua a non ricordarsi di Finn e a pensare che Liam sia suo marito. Ridge e Taylor sono in ansia mentre Baker interroga Sheila, per sapere se lei sia al corrente di qualche nemico di suo figlio. La Carter capisce che è arrivato il momento di agire e di liberarsi di Steffy. Ma i suoi piani non vanno come previsto. Taylor la interrompe.

Puntata in onda Mercoledì 21 giugno 2023

Sheila vuole liberarsi di Steffy manomettendo i macchinari ma Taylor entra proprio nel momento meno opportuno. La Carter deve fermarsi e confessare di essersi introdotta nella stanza solo per assicurarsi che la ragazza stia bene. Intanto i desideri di Brooke stanno per realizzarsi. Bridget informa tutta la famiglia che Steffy è pronta a scoprire la verità su Finn. Ridge e Thomas però continuano a pensare che sia troppo presto e Taylor, come già ha dichiarato, è totalmente contraria.

Puntata in onda Giovedì 22 giugno 2023

Nonostante l'iniziale reticenza, Ridge, Thomas e Taylor decidono di rivelare a Steffy la verità su Finn e sulla sua vita. I tre, accompagnati da Liam, cominciano a dire alla ragazza che lei non è più sposata con lo Spencer ma che, in questi anni, accanto a lei c'è stato un altro uomo. Steffy inizia lentamente a ricordare e scoppia il lacrime. Sheila, ormai spacciata, deve pensare a un modo per impedire alla ragazza di rammentare tutto.

Puntata in onda Venerdì 23 giugno 2023

Brooke è finalmente soddisfatta. Steffy è stata informata della verità e ora non pensa più che Liam sia suo marito. La Logan può tirare un sospiro di sollievo e non pensare più che sua figlia corra dei pericoli. La bionda ha però un nuovo obiettivo da portare a termine: riconquistare Ridge. Si presenta così da lui, chiedendogli di potergli stare vicino in questo momento molto triste ma il Forrester la prega di non insistere e di lasciarlo concentrare su Steffy. Intanto Hope raggiunge Liam, visibilmente colpito dal dolore di Steffy.

Puntata in onda Sabato 24 giugno 2023

Sheila deve liberarsi di Steffy il prima possibile e torna nella stanza della Forrester con l'intento di somministrarle una dose massiccia di oppiacei e farla andare in overdose. La Carter viene però di nuovo fermata, questa volta da Liam. Brooke continua a chiedere a Ridge di tornare a casa. Taylor è molto contenta di vedere sua figlia circondata dall'amore dei suoi cari, Liam compreso. Brooke mette in guardia Hope dalla Hayes e la ragazza, già infastidita dalla questione, decide di tenere d'occhio la sorellastra. Guardando da dietro al vetro della camera d'ospedale, si accorge che suo marito si sta facendo sempre più vicino alla sua ex moglie e che continua a prometterle che per lei ci sarà sempre. Intanto Bill arriva in clinica mentre Taylor porta a Steffy il piccolo Hayes. Bridget infine porta a tutta la famiglia grandi notizie: la sua paziente può essere dimessa.

Puntata in onda Domenica 25 giugno 2023

Steffy viene dimessa e Sheila, in hotel con Deacon, non riesce a calmarsi. Anche Brooke e Hope sono nervose e la colpa è di Liam e del suo rapporto, ancora molto stretto, con la sua ex moglie. Lo Spencer corre alla casa sulla scogliera dopo aver ricevuto una chiamata da Kelly. La piccola prega il padre di stare vicino alla sua mamma e a lei, in questo momento. Il ragazzo arriva dalla Forrester e i due, insieme alla loro bambina, passano dei bei momenti insieme. Steffy è però inconsolabile. La morte di Finn l'ha devastata e non ha idea di come affrontare il futuro senza suo marito accanto. Liam cerca di rassicurarla; ci sarà lui accanto a lei. Intanto Thomas tenta di capire come si senta Hope all'idea che suo marito sia con sua sorella.

Attenzione: le trame della Soap sono in aggiornamento.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.