Beautiful Anticipazioni 22 giugno 2023: Quinn è inconsolabile a causa di Eric mentre Sheila medita di uccidere Steffy!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Quinn rivelerà a Carter che tra lei e Eric è tutto cambiato. Sheila invece, dopo essere stata interrogata da Baker, capisce che è arrivato il momento di eliminare Steffy.

Nella puntata di Beautiful in onda il 22 giugno 2023 su Canale5, alle ore 13.45, Quinn continuerà a confidare a Carter di non essere più felice con Eric. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Fuller confesserà al suo ex amante che tra lei e suo marito qualcosa si è rotto e che il Forrester probabilmente non è ancora riuscito e forse mai riuscirà a fidarsi nuovamente di sua moglie. Intanto all'ospedale, mentre continuerà lo scontro tra Brooke e Taylor sul rivelare o meno a Steffy la verità su Liam e Finn, Sheila comincerà a pensare al modo in cui potrebbe liberarsi della sua nemica. Alla Carter verrà in mente un piano subdolo e terribile per liberarsi dell'unica persona che potrebbe metterla in pericolo.

Anticipazioni Beautiful: La disperazione di Quinn

Carter ha rivelato a Quinn di non averla ancora dimenticata e le confessioni bollenti non sono finite qui. Toccherà alla Fuller confidare i suoi segreti al Walton. Rimasta da sola con lui in ufficio, dopo aver salutato Eric, Quinn dirà all'avvocato che il matrimonio tra lei e il Forrester non si è per nulla sistemato. Il capostipite della famiglia di stilisti non hai mai smesso di pensare e ripensare al tradimento di sua moglie e per questo è ancora molto sfuggente e freddo. La designer di gioielli sarà convinta che il suo amato consorte non riuscirà mai e poi mai a fidarsi nuovamente di lei. Carter cercherà ovviamente di infonderle coraggio ma siamo certi che in cuor suo, questa rivelazione, suoni come una piccola vittoria.

Beautiful Anticipazioni: Brooke non ha alcuna pietà. Taylor è senza parole

Brooke è partita alla carica e nessuno sembra capace di fermarla. La Logan vuole che la verità emerga immediatamente e che né Taylor né Liam continuino a non raccontare a Steffy che lo Spencer non è più suo marito. La Hayes e lo Spencer, molto più cauti, stanno cercando di calmare i bollenti spiriti della donna e non vogliono in nessun modo creare un nuovo trauma nella mente della Forrester e magari peggiorare le sue condizioni. Presto però dovranno fare qualcosa. Steffy non potrà certo vivere nella menzogna, che potrebbe persino provocare danni collaterali a Hope e a tutta la famiglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila pensa a come uccidere Steffy

Baker ha interrogato Steffy ma la ragazza, a parte qualche lampo, non ricorda esattamente cosa sia successo quella terribile notte. Il detective, così come Taylor e Ridge, le ha promesso di scoprire la verità su che cosa le sia successo e le ha assicurato che presto pure lei potrà essere d'aiuto. Tutta questa situazione non piacerà per nulla a Sheila, che si sentirà con il fiato sul collo. La Carter, dopo che Baker si sarà rivolto a lei per conoscere qualche altro dettaglio che lei potrebbe conoscere, deciderà di liberarsi della Forrester e di farlo in un modo subdolo. Penserà di mandarla in overdose tramite la flebo. Con questo pensiero si introdurrà nella stanza della ragazza e comincerà a studiare come fare e come non essere scoperta. Vi anticipiamo che il suo tentativo non andrà a buon fine. Verrà infatti interrotta da Taylor. La Hayes capirà cosa sarebbe successo se lei non avesse interrotto Sheila?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.