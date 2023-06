La Promessa Anticipazioni dal 19 al 23 giugno 2023: Cruz scopre della gravidanza di Pia mentre Jana viene smascherata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 19 al 23 giugno 2023. Attenzione: potrebbero esserci cambi di programmazione. Le Trame potrebbero essere aggiornate.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal dal 19 al 23 giugno 2023. Attenzione: la Soap potrebbe subire delle variazioni. Attualmente il palinsesto di Canale5 è incerto e potrebbero esserci cambi o recuperi di puntate nel weekend. Quelle che leggerete qui sotto sono le trame degli episodi secondo l'attuale programmazione tv, che al momento non prevede doppi appuntamenti nel sabato e nella domenica.

Puntata di Lunedì 19 giugno 2023

Nonostante la cura procurata da Jana, la salute di Simona non migliora. Tutti sono molto preoccupati per la cuoca, che potrebbe morire da un momento all'altro. Catalina, in ansia per l'economia della famiglia, invita suo padre a vendere il palazzo di Madrid, per salvare La Promessa ma Don Alonso non intende separarsi da una sua proprietà. A Jana viene dato il compito di ripulire l'hangar e proprio mentre sta svolgendo questo compito, ha modo di parlare con Manuel. I due condividono i loro sogni e il Lujan rivela alla cameriera quanto ama l'aviazione e quanto vorrebbe lasciare tutto per dedicarsi solo a quella. Il barone invece si presenta alla tenuta con suo nipote Curro. Jana può incontrare per la prima volta il ragazzo che crede essere suo fratello!

Puntata di Martedì 20 giugno 2023

Pia rifiuta il barone e questi, irritato, decide di andarsene e di portar via pure Curro. Jana non ha modo di incontrare il ragazzo che crede suo fratello. Intanto Conrado è sicuro che l'assassino di Tomas sia uno di famiglia, ovvero qualcuno capace di rubare il tagliacarte di Cruz e di nasconderlo. Don Alonso è in grande difficoltà; la banca non intende concedergli altri prestiti. Leonor invece cerca di far ingelosire Mauro parlando con Catalina della festa che vuole organizzare mentre Manuel si sente schiacciato dalle responsabilità che la sua famiglia gli impone e Jana cerca di supportarlo. Il ragazzo, dopo una notte passata a bere, rientra a casa e dopo aver confessato alla cameriera di essersi innamorato di lei, cerca di baciarla.

Puntata di Mercoledì 21 giugno 2023

Don Alonso è spaventato dalla sua situazione finanziaria e chiede a Manuel di smettere di volare e di occuparsi degli affari di famiglia. Catalina decide di vendere un gioiello molto prezioso, a cui è affezionata, per poter comprare il foraggio necessario per gli animali. Manuel si scusa con Jana per aver tentato di baciarla e le rivela tutte le sue preoccupazioni mentre la cameriera è delusa dal non aver conosciuto Curro, che crede essere suo fratello Marcos. La ragazza è decisa a incontrarlo ma scopre che sia la fotografia che l'anello di Tomas sono scomparsi. Pia si accorge che i domestici parlano alle sue spalle; dopo aver costretto Teresa a dirle chi abbia messo in giro le voci su di lei, la governante affronta Petra di persona.

Puntata di Giovedì 22 giugno 2023

Pia decide di rivelare a tutti che è incinta e teme che Romulo non abbia più stima in lei. Il maggiordomo la rassicura immediatamente, dicendole che l'unica cosa che lo ha infastidito è che lei non abbia avuto fiducia in lui. Intanto Teresa chiede a Mauro perché non abbia mai parlato di lei con i suoi colleghi. La cameriera, a causa di un racconto di Romulo, capisce da sola il perché e comprende che il suo fidanzato, in sua assenza, ha baciato un'altra donna. La ragazza domanda al fidanzato chi sia la sua amante. Jana vuole allontanarsi da La Promessa con la scusa di andare a trovare un parente malato che abita a Valencia. In realtà deve raggiungere la dimora del barone, per incontrare Curro. Prima di lasciare la tenuta dice addio per sempre a Manuel, spezzandogli il cuore.

Puntata di Venerdì 23 giugno 2023

Prima di poter lasciare la tenuta, Jana viene beccata da Maria. La ragazza deve quindi confessare alla cameriera le sue vere intenzioni e le rivela anche di essere convinta che Curro sia suo fratello. La cameriera, che le promette di aiutarla, le dice che il giovane barone sta per tornare alla tenuta. Jana annulla così la sua partenza. Mauro si confida con Teresa e le dice di essersi innamorato di Leonor. Cruz cerca in ogni modo di tenere i contatti con i duchi de Los Infantes. La marchesa organizza una cena, che verrà sostituita poi da una battuta di caccia, a cui parteciperanno i nobili della zona. La donna è convinta che con tali presenze, il duca non potrà rifiutare l'invito. La gravidanza di Pia viene scoperta da Cruz, che rimprovera la governante per non essere stata abbastanza attenta. Nonostante la sua rabbia, decide di non licenziarla ma le chiede di essere discreta e di non far circolare voci su di lei. Petra si indigna per questa decisione e davanti a tutti i domestici accusa la sua rivale di essere una poco di buono.

Attenzione: le trame della Soap sono in aggiornamento.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.