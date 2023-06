Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 21 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 21 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 giugno 2023 - Baker continuare a interrogare Steffy. La ragazza comincerà lentamente a ricordare qualcosa ma purtroppo saranno solo frammenti. Il detective e Ridge cercheranno di darle forza mentre Brooke, fuori dalla stanza dell'ospedale, continuerà a pungolare Liam affinché il ragazzo riveli alla sua ex moglie che le cose tra loro non sono più le stesse e che non sono più sposati. Taylor si opporrà con tutte le sue forze e in suo soccorso arriverà Bridget, che dirà a tutti che Steffy non è ancora in grado di sopportare un ulteriore shock e che è meglio che la memoria le torni in maniera spontanea, senza alcuna forzatura. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 21 giugno 2023 - finalmente, crollano le accuse contro Demir. Si sospettava che quest'ultimo avesse tentato di uccidere la Altun con del veleno, ma, ora, la questione dell'intossicazione della moglie e delle altre detenute viene chiarita: si sono sentite male dopo aver mangiato delle pietanze cucinate in una pentola di rame. Yilmaz, dunque, deve fare un passo indietro e riconoscere di aver sbagliato ad additare impietosamente lo Yaman. L'ex meccanico, conscio di essere spesso eccessivamente impetuoso, chiede a Fekeli un consiglio per imparare a gestire la rabbia. Poco dopo, però, l'Akkaya viene a sapere dell'aggressione che Zuleyha ha subito in ospedale e, furibondo, si affretta a raggiungerla per appurare che stia bene. Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 giugno 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 21 giugno 2023 - Jana deciderà di lasciare La Promessa, per raggiungere la tenuta del barone e incontrare Curro.La ragazza, delusa dal non aver potuto conoscere il giovane baronetto, deciderà di raggiungerlo a La Pardina. Purtroppo però qualche intoppo le impedirà di partire immediatamente. La ragazza scoprirà infatti che la fotografia e l'anello di Tomas sono scomparsi. Intanto Don Alonso chiederà più insistentemente a Manuel di smettere di volare e di occuparsi degli affari di famiglia. Il ragazzo si sentirà sempre più oppresso. Il giovane Lujan riceverà ancora una volta il supporto di Jana, a cui chiederà scusa per il suo comportamento della sera prima. Pia si renderà conto che i domestici parlano alle sue spalle e dopo aver fatto pressioni su Teresa, capirà che la colpevole di tutto è Petra. Catalina, per comprare il foraggio, sarà costretta a vendere un oggetto a lei molto caro. Qui la trama completa di La Promessa.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 21 giugno 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 21 giugno​ 2023 - Julia e Leo fanno coppia per il torneo di Mus contro Tirso e Olga. Durante il match Tirso mostra un certo fastidio per la complicità degli avversari. Ribero è molto in ansia in vista dell'esame, così Maria e Cloe organizzano una serata per aiutarlo a distrarsi un po'. Julia confida a Elena di trovarsi molto bene con Leo, ma chiede all'amica di non parlarne con Diana. Linda nel frattempo, è furiosa con Angel perché il ragazzo intende candidarsi come futuro direttore del Rio Club. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

