Un Altro Domani Anticipazioni 20 giugno 2023: Julia confessa di...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 20 giugno 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia confida a Elena di trovarsi molto bene con Leo, ma chiede all'amica di non parlarne con Diana. Carmen propone a Francisco di restituire a Victor il proprio posto di lavoro.

Anticipazioni Un Altro Domani: Cloe e Dani approfittando delle popolarità di Julia

Cloe e Dani propongono a Elena di lanciare la nuova linea di accessori sfruttando la popolarità di Julia sui social. Dani prega Erik di parlare con Elena e spiegarle che i sensi di colpa non gli sono utili per affrontare la sua nuova vita con suo figlio. Tirso esorta Julia e Leo a partecipare al torneo di Mus che ha organizzato presso l'hotel, anche lui gareggerà con Olga. Intanto, in Guinea, Carmen rassicura Victor di poter stare da lei, ma proprio quando la ragazza è sul punto di informare Francisco, Ventura si precipita a reclamarlo. Angel nel frattempo, ha tramato alle spalle di Linda per diventare il nuovo direttore del Rio Club, ma ora deve vedersela con Ventura. Julia cerca di convincere Diana a iniziare una terapia per ritrovare la complicità di un tempo. Diana non è convinta ma Leo e Mario le fanno cambiare idea.

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia non ottiene i risultati sperati

In bottega, Julia si impegna al massimo per diventare una brava influencer e lanciare la sua nuova linea di accessori ma purtroppo nonostante l'impegno i risultati non sono quelli sperati. In Guinea, Carmen presa totalmente dalle situazione di Victor ha trascurato il lavoro in ebanisteria, fornendo così a Patricia un buon motivo per scavalcarla e chiederle di lasciar stare definitivamente Victor per il bene di tutti. Nel frattempo, Angel inizia ad avere seri dubbi sul sottrarre il Rio Club a Ventura. Nonostante gli sforzi di Patricia per convincerlo, ha paura che il suo capo lo reputi un traditore.

Julia e Leo fanno coppia per il torneo di Mus contro Tirso e Olga. Durante il match Tirso mostra un certo fastidio per la complicità degli avversari. Ribero è molto in ansia in vista dell'esame, così Maria e Cloe organizzano una serata per aiutarlo a distrarsi un po'. Julia confida a Elena di trovarsi molto bene con Leo, ma chiede all'amica di non parlarne con Diana. Linda nel frattempo, è furiosa con Angel perché il ragazzo intende candidarsi come futuro direttore del Rio Club.

