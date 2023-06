Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 21 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Mujgan nota un graffio sul viso di Behice, Yilmaz viene a sapere che qualcuno ha cercato di uccidere Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 giugno, alle 14.10, Behice ha aggredito Zuleyha in ospedale con l'intento di ucciderla. Quest'ultima, ancora sotto shock, informa i medici di quanto accaduto, però non viene creduta: i dottori sostengono che sia stato soltanto un incubo. Intanto, la zia torna a casa, e Mujgan nota un graffio sul suo viso. Dopodiché, crollano i sospetti su Demir, poiché viene chiarita la vicenda dell'avvelenamento della Altun e delle altre detenute. Yilmaz prende atto di aver sbagliato ad accusare il suo acerrimo nemico. Nonostante chieda a Fekeli un consiglio per controllare la rabbia, nel momento in cui viene a sapere ciò che è accaduto all'amata va su tutte le furie e si affretta a raggiungerla...

Terra Amara Anticipazioni: Behice non riesce ad uccidere Zuleyha!

Quando Mujgan ha rivelato a Behice di sperare in cuor suo che Zuleyha morisse in ospedale, la zia ha preso una drastica decisione. Behice, trasvestita da infermiera affinché non venisse riconosciuta, ha raggiunto l'ex sarta, ancora ricoverata a causa di un'intossicazione, pronta ad ucciderla con un'iniezione mortale. Tuttavia, la Altun si è risvegliata proprio un attimo prima che la donna potesse portare a compimento il suo folle ed orribile piano. La giovane si è difesa, e, alla fine, Behice si è vista costretta a darsela a gambe levate.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan nota che Behice ha un graffio sul viso...

Nel momento in cui i medici hanno accolto la testimonianza di Zuleyha, non le hanno dato molto credito. Infatti, i dottori, vedendola così agitata, hanno subito pensato che, in realtà, non fosse stata aggredita, ma che, semplicemente, avesse fatto un brutto sogno. Intanto, la sorella del defunto Behzat è rincasata. La dottoressa, osservandola con attenzione, nota che sul viso di Behice c'è un graffio, e si domanda che cosa possa esserle accaduto. Di certo, non può immaginare che si sia procurata quella ferita nel tentativo di togliere la vita alla sua rivale in amore!

Yilmaz perde le staffe, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 21 giugno 2023

Finalmente, crollano le accuse contro Demir. Si sospettava che quest'ultimo avesse tentato di uccidere la Altun con del veleno, ma, ora, la questione dell'intossicazione della moglie e delle altre detenute viene chiarita: si sono sentite male dopo aver mangiato delle pietanze cucinate in una pentola di rame. Yilmaz, dunque, deve fare un passo indietro e riconoscere di aver sbagliato ad additare impietosamente lo Yaman. L'ex meccanico, conscio di essere spesso eccessivamente impetuoso, chiede a Fekeli un consiglio per imparare a gestire la rabbia. Poco dopo, però, l'Akkaya viene a sapere dell'aggressione che Zuleyha ha subito in ospedale e, furibondo, si affretta a raggiungerla per appurare che stia bene.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.