Beautiful Anticipazioni 21 giugno 2023: Steffy comincia a ricordare ma Brooke vuole accelerare i tempi e subito!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke continuerà a insistere affinché Liam riveli a Steffy la verità. Intanto la Forrester comincerà a ricordare qualche piccolo particolare di quella terribile sera.

Nella puntata di Beautiful in onda il 21 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Baker continuare a interrogare Steffy. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la ragazza comincerà lentamente a ricordare qualcosa ma purtroppo saranno solo frammenti. Il detective e Ridge cercheranno di darle forza mentre Brooke, fuori dalla stanza dell'ospedale, continuerà a pungolare Liam affinché il ragazzo riveli alla sua ex moglie che le cose tra loro non sono più le stesse e che non sono più sposati. Taylor si opporrà con tutte le sue forze e in suo soccorso arriverà Bridget, che dirà a tutti che Steffy non è ancora in grado di sopportare un ulteriore shock e che è meglio che la memoria le torni in maniera spontanea, senza alcuna forzatura.

Anticipazioni Beautiful: La verità è vicina?

Il ritorno di Baker in ospedale ha fatto tremare Sheila. La Carter ha cominciato a temere che Steffy possa cominciare a ricordare e che confessi al detective qualcosa che possa metterla in difficoltà. Mentre la rossa non smetterà di tenere d'occhio la stanza della Forrester, origliando e presentandosi in stanza, la ragazza inizierà ad avere qualche flash. La sua memoria sarà però ancora fallace e non riuscirà a rammentare perché si trovasse nel vicolo ma soprattutto non si ricorderà proprio di Finn.

Beautiful Anticipazioni: Brooke insiste. Liam deve confessare a Steffy che non è suo marito

Sheila continuerà a guardarsi le spalle e sarà pronta ad agire quando sarà necessario. A remarle contro, oltre alla memoria sempre più stabile di Steffy, ci sarà ancora Brooke. La Logan, nonostante le preghiere di Taylor – che la inviterà ancora ad avere pazienza e a rispettare la convalescenza di sua figlia – non smetterà di pungolare Liam, affinché il ragazzo confessi alla sua ex compagna che non è più suo marito. L'insistenza della bionda darà molto fastidio alla Hayes che non capirà proprio perché la sua antica rivale non capisca quanto Steffy ora abbia bisogno di tutto il supporto possibile e che l'unica figura di cui sembra fidarsi davvero è Liam. Hope non riuscirà a prendere posizione, spaventata di ferire ulteriormente lo Spencer, già turbato da quanto successo. A dare una mano sia a Taylor che a Liam ci sarà Bridget, che inviterà tutti a non spaventare ulteriormente la sua paziente.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Le cose si complicano anche per Quinn...

Taylor cercherà di calmare Brooke e di farle capire che Steffy dovrà rimettersi in sesto prima di scoprire che Liam non è più suo marito. La Logan però insisterà ancora e renderà le cose sempre più complesse e difficili, tanto da portare Bridget a intervenire e rivelare a tutti che, allo stato attuale della situazione, la Forrester non deve essere sconvolta da altre notizie shock. Nonostante questa raccomandazione, Brooke continuerà imperterrita. Intanto alla Forrester Creations, Eric sembrerà piuttosto freddo e distaccato con Quinn. Cosa sta succedendo tra loro?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 giugno 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.