La Promessa Anticipazioni 21 giugno 2023: Jana vuole andarsene. Deve partire subito!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 21 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana vorrà raggiungere Curro a La Pardina ma il suo viaggio potrebbe essere annullato da una scoperta sconvolgente.

Nella puntata de La Promessa in onda il 21 giugno 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Jana deciderà di lasciare La Promessa, per raggiungere la tenuta del barone e incontrare Curro. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la ragazza, delusa dal non aver potuto conoscere il giovane baronetto, deciderà di raggiungerlo a La Pardina. Purtroppo però qualche intoppo le impedirà di partire immediatamente. La ragazza scoprirà infatti che la fotografia e l'anello di Tomas sono scomparsi. Intanto Don Alonso chiederà più insistentemente a Manuel di smettere di volare e di occuparsi degli affari di famiglia. Il ragazzo si sentirà sempre più oppresso. Il giovane Lujan riceverà ancora una volta il supporto di Jana, a cui chiederà scusa per il suo comportamento della sera prima. Pia si renderà conto che i domestici parlano alle sue spalle e dopo aver fatto pressioni su Teresa, capirà che la colpevole di tutto è Petra. Catalina, per comprare il foraggio, sarà costretta a vendere un oggetto a lei molto caro.

Jana vuole lasciare La Promessa: ecco le Anticipazioni de La Promessa del 21 giugno 2023

Jana non ha avuto modo di incontrare Curro. Il barone, furioso con Pia, ha lasciato la tenuta lo stesso giorno del suo arrivo, impedendo alla cameriera di presentarsi al ragazzo. La giovane sarà più che mai desiderosa di capire se Francisco sia davvero il suo Marcos e deciderà di lasciare La Promessa con una scusa. La sua partenza potrebbe però essere annullata a causa di una scoperta sconvolgente: la foto e l'anello di Tomas sono scomparsi. Chi li avrà trovati? Jana sarà in pericolo?

Anticipazioni La Promessa: Manuel si scusa con Jana

Manuel ha terrorizzato Jana con il suo comportamento. Il ragazzo è tornato ubriaco a casa e dopo aver confessato di essersi innamorato di lei, ha provato a baciarla. La cameriera lo ha respinto con forza ma per fortuna non ha cambiato opinione nei suoi confronti. Il Lujan – sempre più oppresso dalle richieste del padre – le chiederà scusa e capirà di poter ancora contare sul suo appoggio. Jana ha compreso perfettamente il dolore del giovane marchese e per questo, nonostante quanto accaduto, non avrà alcuna intenzione di voltargli le spalle.

La Promessa Anticipazioni: Pia scopre che Petra l'ha pugnalata alle spalle

Pia si renderà conto che alla tenuta tutti parlano alle sue spalle. La governante cercherà di capire chi possa averla messa in difficoltà e sebbene comprenda immediatamente chi possa averla pugnalata alle spalle, cercherà conferma in Teresa. La nuova cameriera, messa sotto pressione, sarà costretta a confessarle che ad averla messa in difficoltà è stata Petra. Pia deciderà di affrontarla di nuovo faccia a faccia e stavolta anche di uscire allo scoperto con tutti i suoi collaboratori. Catalina invece venderà un oggetto a lei molto caro, per comprare il foraggio necessario per nutrire gli animali de La Promessa e non perdere bestiame.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 19 al 23 giugno 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.