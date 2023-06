Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 20 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 20 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 giugno 2023 - Steffy tenterà di ricordare cosa le è successo. La ragazza riceverà la visita del detective Baker, che da quando ha scoperto che si è svegliata, non vede l'ora di poterla interrogare. Bridegt darà il suo consenso e il poliziotto si farà avanti, nella speranza che qualche ricordo cominci ad affiorare nella mente della Forrester. Purtroppo non andrà così e le cose diventeranno sempre più complicate anche per Sheila, che comincerà a pensare di dover presto trovare una soluzione per zittire l'unica persona che può metterla in serio pericolo. Intanto in ospedale continuerà il battibecco tra Taylor e Brooke, con una Hope sempre più preoccupata per quello che sta succedendo tra suo marito e la sua ex moglie. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 20 giugno 2023 - vedremo che la dottoressa non desidera altro che ritrovare la serenità di un tempo. Mujgan ne è certa: c'è ancora una possibilità per lei e Yilmaz. La ragazza, come confida a Behice, sa che c'è soltanto un ostacolo tra di loro, ossia la rivale in amore. Infatti, aggiunge impietosa l'Hekimoglu, se la Altun non sopravvivesse all'intossicazione, lei si sentirebbe sollevata. La donna, volendo accontentare Mujgan ad ogni costo, per vederla di nuovo sorridere, prende allora una terribile decisione. Behice si traveste da infermiera per non essere riconosciuta e per muoversi indisturbatamente in ospedale; una volta qui, raggiunge di soppiatto la stanza in cui sta riposando l'ex sarta e si prepara a farle un'iniezione fatale! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 giugno 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 20 giugno 2023 - Jana dovrà tenere a freno Manuel. Il ragazzo, pressato dalle richieste da parte della sua famiglia, finirà per ubriacarsi. Al ritorno a casa, incontrerà Jana e le confesserà di essersi innamorato di lei, poi proverà a baciarla. La ragazza, sconvolta da questo comportamento, lo scaccerà in malo modo. Intanto il barone deciderà di lasciare la tenuta lo stesso giorno in cui è arrivato e di portare via con sé Curro. Tutto a causa del rifiuto di Pia, che lo manderà in bestia. Il sergente Conrado continuerà le sue indagini, pronto a trovare il colpevole e chiudere il caso. I suoi sospetti ricadranno su qualcuno della famiglia. Cruz, spaventata che Funes scopra la verità, spingerà Alonso a lasciare da parte le sue preoccupazioni per i debiti e a occuparsi del sergente. Leonor invece cercherà di far ingelosire Mauro parlando con Catalina dell'imminente festa che vuole organizzare e di tutti i bei giovanotti che intende invitare. Qui la trama completa di La Promessa.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 20 giugno 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 20 giugno​ 2023 - Julia e Leo fanno coppia per il torneo di Mus contro Tirso e Olga. Durante il match Tirso mostra un certo fastidio per la complicità degli avversari. Ribero è molto in ansia in vista dell'esame, così Maria e Cloe organizzano una serata per aiutarlo a distrarsi un po'. Julia confida a Elena di trovarsi molto bene con Leo, ma chiede all'amica di non parlarne con Diana. Linda nel frattempo, è furiosa con Angel perché il ragazzo intende candidarsi come futuro direttore del Rio Club. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

