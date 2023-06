Terra Amara Anticipazioni 20 giugno 2023: Behice deve uccidere Zuleyha!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 giugno, alle 14.10, Mujgan confida a Behice che vorrebbe vedere Zuleyha morta: in questo modo, tra lei e Yilmaz non ci sarebbero più ostacoli. Così, pur di accontentarla, la zia prende un'orribile decisione: si traveste da infermiera per intrufolarsi in ospedale e uccidere la rivale in amore dell'Hekimoglu!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha ricoverata in ospedale...

Mentre se ne stava rinchiusa tra le quattro mura della sua cella, Zuleyha si è improvvisamente sentita male. Quest'ultima è stata quindi ricoverata d'urgenza in ospedale, dove i medici hanno cominciato ad effettuare dei controlli per chiarire che cosa avesse provocato un malore simile. Così, dalle analisi è emerso che il malessere della Altun fosse legato ad un'intossicazione. Hatip, entrato a conoscenza del ricovero della giovane, ha informato prontamente Fekeli e Yilmaz, additando come unico responsabile Demir: era stato lui ad avvelenarla!

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan fa una sconvolgente confessione a Behice...

L'ex meccanico si preoccupava per le condizioni di salute di Zuleyha, ed intanto Mujgan si confidava con Behice. La zia suggeriva alla nipote di cominciare ad accettare che ormai il suo matrimonio fosse finito; dunque, a parer suo, la cosa migliore che potesse fare era trasferirsi ad Istanbul per ricominciare da capo con il piccolo Kerem Ali, lontani dall'Akkaya. L'Hekimoglu, però, non aveva la minima intenzione di darle ascolto, perché il suo unico obiettivo è tentare di riconquistare la fiducia ed il cuore dell'amato...

Behice prova ad uccidere Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 20 giugno 2023

La dottoressa non desidera altro che ritrovare la serenità di un tempo. Mujgan ne è certa: c'è ancora una possibilità per lei e Yilmaz. La ragazza, come confida a Behice, sa che c'è soltanto un ostacolo tra di loro, ossia la rivale in amore. Infatti, aggiunge impietosa l'Hekimoglu, se la Altun non sopravvivesse all'intossicazione, lei si sentirebbe sollevata. La donna, volendo accontentare Mujgan ad ogni costo, per vederla di nuovo sorridere, prende allora una terribile decisione. Behice si traveste da infermiera per non essere riconosciuta e per muoversi indisturbatamente in ospedale; una volta qui, raggiunge di soppiatto la stanza in cui sta riposando l'ex sarta e si prepara a farle un'iniezione fatale!

