Beautiful Anticipazioni 20 giugno 2023: Steffy tenta di ricordare. Sheila trema!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Baker cercherà di scoprire qualcosa in più da Steffy e Sheila comincerà a tremare...

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda il 20 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Steffy tenterà di ricordare cosa le è successo. La ragazza riceverà la visita del detective Baker, che da quando ha scoperto che si è svegliata, non vede l'ora di poterla interrogare. Bridegt darà il suo consenso e il poliziotto si farà avanti, nella speranza che qualche ricordo cominci ad affiorare nella mente della Forrester. Purtroppo non andrà così e le cose diventeranno sempre più complicate anche per Sheila, che comincerà a pensare di dover presto trovare una soluzione per zittire l'unica persona che può metterla in serio pericolo. Intanto in ospedale continuerà il battibecco tra Taylor e Brooke, con una Hope sempre più preoccupata per quello che sta succedendo tra suo marito e la sua ex moglie.

Anticipazioni Beautiful: Baker interroga Steffy

Steffy si è svegliata e per tutti è sembrato un vero miracolo. La ragazza ha ripreso conoscenza ma purtroppo, per il dolore e lo shock, ha dimenticato quello che le è successo e ora pensa che Liam sia ancora suo marito. A sbloccare qualcosa nella sua mente è stato vedere Kelly, fin troppo cresciuta per non farle pensare che sia passato del tempo dai suoi ultimi vivi ricordi. Proprio questa consapevolezza e il fatto che ora sia in grado di rispondere senza tanto dolore, poteranno Baker a chiedere di poterla interrogare. Bridget darà il suo consenso ma pregherà il detective di non strapazzare la sua paziente più del dovuto. Il detective si presenterà davanti alla Forrester, pronta a tutto pur di aiutarlo anche a forzare la sua mente. Purtroppo però non riuscirà proprio a mettere a fuoco quella notte, ricorderà solo un bagliore accecante.

Beautiful Anticipazioni: Sheila comincia a temere per la sua vita

I ricordi di Steffy non torneranno neanche durante l'interrogatorio di Baker ma sarà sempre più palese che la ragazza stia per rammentare tutto. Sheila comincerà a tremare quando la Forrester dirà di aver visto un bagliore, ovviamente uno sparo, e di iniziare a ricordare il vicolo in cui è entrata. Per la Carter sarà arrivato il momento di mettere a tacere l'unica persona rimasta in vita, che potrebbe metterla nei guai e consegnarla alla giustizia. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Sheila cercherà di uccidere Steffy e lo farà nella maniera più subdola possibile.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Continua la faida tra Brooke e Taylor

Nelle sale d'aspetto dell'ospedale continua la faida tra le due donne di Ridge. Brooke vuole la verità e continua a insistere con Liam affinché il ragazzo riveli a Steffy che non è più suo marito. La Logan è in ansia per sua figlia; Hope è in effetti sull'attenti dopo che ha capito che il suo amato consorte non lascerà mai il fianco della sua ex. Tutto questo ha scatenato una guerra intestina che non farà altro che innervosire Ridge, deciso a dedicarsi a sua figlia e a non farsi distrarre da altro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 giugno 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.