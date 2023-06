La Promessa Anticipazioni 20 giugno 2023: Jana terrorizzata da Manuel! Ecco cosa succederà...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Manuel cercherà di baciare Jana ma lei, spaventata e sconvolta, lo rifiuterà. Intanto Leonor cercherà di far ingelosire Mauro.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 20 giugno 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Jana dovrà tenere a freno Manuel. Il ragazzo, pressato dalle richieste da parte della sua famiglia, finirà per ubriacarsi. Al ritorno a casa, incontrerà Jana e le confesserà di essersi innamorato di lei, poi proverà a baciarla. La ragazza, sconvolta da questo comportamento, lo scaccerà in malo modo. Intanto il barone deciderà di lasciare la tenuta lo stesso giorno in cui è arrivato e di portare via con sé Curro. Tutto a causa del rifiuto di Pia, che lo manderà in bestia. Il sergente Conrado continuerà le sue indagini, pronto a trovare il colpevole e chiudere il caso. I suoi sospetti ricadranno su qualcuno della famiglia. Cruz, spaventata che Funes scopra la verità, spingerà Alonso a lasciare da parte le sue preoccupazioni per i debiti e a occuparsi del sergente. Leonor invece cercherà di far ingelosire Mauro parlando con Catalina dell'imminente festa che vuole organizzare e di tutti i bei giovanotti che intende invitare.

Jana spaventata da Mauro: ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa del 20 giugno 2023

I debiti assillano ormai la famiglia Lujan e Don Ansolo e Cruz continuano a pungolare Manuel. I marchesi desiderano che il loro figlio, ora l'erede designato, lasci perdere tutti i suoi sogni e si dedichi agli affari della tenuta. Manuel è però un sognatore e vorrebbe dedicarsi solo al volo. Il ragazzo non riuscirà più a sopportare di essere tormentato in questo modo dai suoi genitori e finirà per ubriacarsi. Tornato a casa, decisamente alticcio, incontrerà Jana. Dopo averle confessato di essersi innamorato di lei, cercherà di baciarla. La cameriera non gradirà per nulla questo avvicinamento e ne sarà spaventata. Rifiuterà il bacio e scanserà il giovane, scappando via da lui. Perderà completamente fiducia in lui?

Anticipazioni La Promessa: Pia rifiuta il barone. Curro deve lasciare la tenuta

Jana dovrà rinunciare a incontrare Curro. Il ragazzo lascerà la tenuta, lo stesso giorno del suo arrivo. Il barone sarà furioso con Pia, che rifiuterà le sue avances e non si concederà a lui. Don Juan tornerà di corsa nella sua dimora, senza dare occasione alla nostra protagonista di scoprire se il giovane Francisco sia davvero il suo Marcos. Intanto Don Alonso scoprirà che la banca non intende più concedergli alcun prestito. Cruz inviterà il marito a occuparsi prima di Conrado e delle sue indagini e poi di concentrarsi sulla situazione economica, ormai disastrosa, de La Promessa. Il sergente infatti sarà sicuro di chiudere il caso molto presto.

La Promessa Anticipazioni: Leonor cerca di far ingelosire Mauro

Leonor non ha digerito per nulla l'arrivo di Teresa, la fidanzata di Mauro, a La Promessa. La ragazza, furiosa con il maggiordomo, continuerà imperterrita a trattare male sia lui che la povera cameriera, ancora del tutto ignara di quanto successo. La marchesina, nella puntata del 16 giugno 2023, ci andrà giù pesante e cercherà di far ingelosire Mauro, raccontando a Catalina – davanti a lui – della festa che vuole organizzare e dei fascinosi giovanotti che intende invitare. Leonor si prenderà una rivincita spietata contro il cameriere, ancora palesemente innamorato di lei.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 16 giugno 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.