Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 16 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 febbraio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 16 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 febbraio 2023 - il rapporto tra Ridge e Brooke si complicherà a causa di Deacon. La presenza dello Sharpe a casa di Hope ma sulla proprietà dei Forrester, ha fatto infuriare Ridge. Lo stilista avrebbe voluto cacciare immediatamente il suo rivale ma si ritroverà a dover lasciare lui la casa della sua figliastra, a causa della reazione inaspettata di Brooke. La Logan infatti difenderà ancora a spada tratta il suo ex, cercando di far capire al consorte che non intende, in nessun modo, ferire la figlia, impedendole di frequentare suo padre. La bionda avrà troppa paura di perdere la sua bambina. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 16 febbraio 2023 - Gaffur non si dà pace. Il capomastro sta tentando di farsi perdonare da Saniye, la quale, però, è ancora troppo ferita per riaccoglierlo in casa, e tra le sue braccia. Parallelamente, Gaffur va a fare visita a Seher, l'amante che aspetta un figlio da lui. Oltre a darle dei soldi, Gaffur fa a Seher un'importante promessa: presto divorzierà da Saniye per stare con lei ed il bebè! Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 16 febbraio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 16 febbraio 2023 - Julia è partita per trovare un po' di pace ma è stata costretta ancora una volta a fare i conti con l'invadenza di sua madre che si è inaspettatamente presentata al ritiro. Nel frattempo le cose non vanno meglio neppure al laboratorio dove Olga ed Elena decidono di ordinare una partita di vernice da un nuovo fornitore. Le due hanno fatto una mossa azzardata che presto si rivelerà un grave errore, come ne usciranno? Qui la trama completa di Un Altro Domani.

