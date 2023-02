Un Altro Domani Anticipazioni dal 13 al 17 febbraio 2023: Julia conosce Leo. Tra i due scocca la scintilla?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 13 al 17 febbraio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 13 febbraio 2023

Julia sa di aver bisogno di recuperare le forze per poter continuare a svolgere al meglio il suo lavoro in bottega. Tuttavia, per prendersi una pausa - come consigliato da Elena -, deve decidere a chi lasciare le redini dell'attività. La sua scelta non verrà presa bene dagli altri membri del team.

Puntata in onda Martedì 14 febbraio 2023

Maria teme che Erik possa svelare a Cloe che è lei a nascondersi dietro al profilo di Dani. Questa rivelazione metterebbe a rischio la loro amicizia. A Rio Muni, invece, Carmen e Kiros hanno capito di non dover far passare troppo tempo per fuggire insieme. Intanto, Victor si ostina a voler smascherare i piani di Ventura di liberare la Guinea.

Puntata in onda Mercoledì 15 febbraio 2023

Ines ed Angel devono continuare a fare i conti con l'ossessione di Alicia, la quale dimostra di essere disposta a tutto pur di avere il giovane tutto per sé, persino a danneggiarlo.

Puntata in onda Giovedì 16 febbraio 2023

Ventura sta perdendo fiducia in Angel, ma in soccorso di quest'ultimo arriva Alicia, determinata a difenderlo. Intanto, Carmen e Kiros si mettono sulle tracce di Enoa, la quale è uscita di casa senza avvisare nessuno e non è più rientrata.

Puntata in onda Venerdì 17 febbraio 2023

Ines chiede a Carmen di aiutarla a capire che cosa abbia in mente Victor: è molto preoccupata per suo figlio. A Robledillo, Julia, presso il ritiro spirituale che ha scelto per rilassarsi, s'imbatte in Diana... e in un affascinante psicologo, Leo.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.