Beautiful Anticipazioni 17 febbraio 2023: Ridge e Brooke uno contro l'altra per colpa di Deacon

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge e Brooke saranno in guerra a causa di Deacon. Il Forrester sarà convinto che le cose si metteranno molto male.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 17 febbraio 2023, in onda alle 13.45 su Canale5, il rapporto tra Ridge e Brooke si complicherà a causa di Deacon. La presenza dello Sharpe a casa di Hope ma sulla proprietà dei Forrester, ha fatto infuriare Ridge. Lo stilista avrebbe voluto cacciare immediatamente il suo rivale ma si ritroverà a dover lasciare lui la casa della sua figliastra, a causa della reazione inaspettata di Brooke. La Logan infatti difenderà ancora a spada tratta il suo ex, cercando di far capire al consorte che non intende, in nessun modo, ferire la figlia, impedendole di frequentare suo padre. La bionda avrà troppa paura di perdere la sua bambina.

Anticipazioni Beautiful: Brooke difende Deacon

Ridge ha avuto un brutta sorpresa. Il Forrester ha trovato Deacon allo chalet di Hope ed è, come era prevedibile, andato fuori di testa. Purtroppo però lo stilista non riuscirà a cacciarlo di casa e dalla sua proprietà, per colpa di Brooke. La Logan, sentite le urla del marito, si è precipitata nell'appartamento della figlia e si è resa conto che lo Sharpe è là, da solo ad affrontare il suo furioso consorte. La bionda si è quindi messa in mezzo, scatenando ancora di più l'ira di Ridge, che oltre a dover combattere con Hope e Deacon, ora capirà di doversela vedere pure con sua moglie.

Ridge e Brooke in lotta a causa di Deacon: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 17 febbraio 2023

Ridge si renderà conto di aver perso l'appoggio di Brooke per quanto riguarda Deacon. La Logan infatti gli riferirà di aver deciso di supportare Hope e di aver paura che se sua figlia non avrà da lei un aiuto, potrebbe davvero andarsene per sempre dallo chalet. Hope ha infatti minacciato sua madre di prendere le sue cose e di lasciare la loro casa, andandosene lontano. Ridge, sebbene sia molto affezionato alla sua figliastra, sarà ben consapevole che accogliere lo Sharpe nella loro famiglia, è qualcosa che non potrà mai fare e lui e sua moglie capiranno di essersi trincerati in due posizioni opposte e forse sarà guerra.

Beautiful Anticipazioni: Ridge confessa a Steffy e Liam di essere preoccupato

Ridge dovrà lasciare lo chalet per non impazzire e per non lasciarsi andare a qualche gesto violento ma soprattutto per non peggiorare le cose con sua moglie. Lo stilista tornerà in ufficio dove incontrerà sua figlia e Liam, ancora scossi dall'incontro con Hope. Il Forrester racconterà loro di aver trovato Deacon sulla sua proprietà e di essersi infuriato e poi confesserà di aver discusso animosamente pure con Brooke, che lo ha difeso. I due ragazzi, confusi come lui, cercheranno di capire cosa stia succedendo nella loro famiglia e come possa anche solo venire in mente alle Logan, di accogliere un uomo che ha rischiato di rovinare la loro vita. Ridge riferirà a entrambi di essere sicuro che le cose si metteranno molto male. Intanto Hope tornerà a casa e verrà aggiornata sui fatti. Sua madre le dirà che Ridge ha scoperto lo sgradito ospite e Deacon ringrazierà entrambe le sue donne per averlo protetto dal suo rivale numero 1.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 febbraio 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.