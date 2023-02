Un Altro Domani Anticipazioni 16 febbraio 2023: Elena compie una mossa azzardata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 16 febbraio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: mentre Julia, al ritiro spirituale, è alle prese con sua madre e Leo, Olga ed Elena decidono di ordinare una partita di vernice da un nuovo fornitore. Ma sarà la scelta giusta?

Un Altro Domani Anticipazioni: La preoccupazione per Enoa cresce

A Rio Muni l'inquietudine per Enoa aumenta considerevolmente. Carmen è assolutamente convinta che la giovane stia trascorrendo un periodo difficile e vuole aiutarla ma la domestica non sembra disposta ad accettare l'aiuto di nessuno, anzi scompare improvvisamente, mettendo in serio allarme sia lei che Kiros. Ventura ha iniziato ad avere meno fiducia in Angel da quando l'operazione con i Suárez è andata male, la situazione si fa tesa ma Alicia è pronta a correre in aiuto del ragazzo.

Un Altro Domani Anticipazioni: Ines chiede a Carmen di indagare su Victor

Ines capisce che suo figlio è preoccupato, il ragazzo non si è confidato con lei ma la libraia decide di chiedere aiuto e andare in fondo alla vicenda, è infatti sicura di non sbagliarsi: Ines si rivolge a Carmen chiedendole di indagare su cosa abbia in mente Victor. Julia nel frattempo ha scelto un ritiro spirituale per rilassarsi e recuperare le energie ma li si imbatte inaspettatamente in sua madre.

Elena fa una mossa azzardata, nella Puntata di Un Altro Domani del 16 febbraio 2023

Julia è partita per trovare un po' di pace ma è stata costretta ancora una volta a fare i conti con l'invadenza di sua madre che si è inaspettatamente presentata al ritiro. Nel frattempo le cose non vanno meglio neppure al laboratorio dove Olga ed Elena decidono di ordinare una partita di vernice da un nuovo fornitore. Le due hanno fatto una mossa azzardata che presto si rivelerà un grave errore, come ne usciranno?

