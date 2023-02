Terra Amara Anticipazioni dal 13 al 18 febbraio 2023, Yilmaz scopre la verità, ma è tardi: ormai ha sposato Mujgan!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 13 al 18 febbraio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 13 febbraio 2023

Fervono i preparativi delle nozze: a breve, Yilmaz e Mujgan diventeranno marito e moglie. Tuttavia, l'imprenditore sta per incontrare casualmente Zuleyha, e questo sarà un incontro che non lascerà nessuno dei due indifferenti.

Puntata in onda Martedì 14 febbraio 2023

Zuleyha scopre di essere incinta, ed è sorpresa, ma mai quanto Demir: quest'ultimo è convinto di essere sterile. Tra i due, infatti, esplode una lite furibonda. Lo Yaman accusa la moglie di averlo tradito con Yilmaz, il quale, a parer suo, è il padre del bambino che porta in grembo. La discussione degenera, tanto che soltanto l'intervento di Hunkar salva la Altun. Questo duro scontro porta alla luce delle scottanti verità.

Puntata in onda Mercoledì 15 febbraio 2023

Yilmaz ha appreso che Zuleyha è incinta, ed è evidentemente turbato. Inoltre, il rancore che nutre nei confronti di Demir si fa sempre più forte. Intanto, quest'ultimo continua ad accusare la moglie di averlo tradito con l'ex fidanzato, e, come se non bastasse, non riesce ad accettare il pensiero che la Altun lo abbia sposato soltanto per salvare la vita all'Akkaya. Intanto, Gaffur continua a tentare di ricucire il rapporto con Saniye, ma lei, ancora ferita e delusa, gli impedisce di tornare a dormire a casa loro.

Puntata in onda Giovedì 16 febbraio 2023

Sermin è alle prese con il decreto ingiuntivo che la obbliga a restituire agli Yaman tutti i soldi che le hanno prestato per mantenere gli studi di Betul. Nel frattempo, Yilmaz e Mujgan decidono di accontentare Fekeli, optando per un matrimonio in grande stile. L'uomo ci tiene che le loro nozze siano l'evento più bello che abbia mai avuto luogo a Cukurova.

Puntata in onda Venerdì 17 febbraio 2023

Il matrimonio di Yilmaz e Mujgan è imminente, ma quest'ultima non sembra del tutto felice. La Hekimoglu soffre al pensiero che i suoi genitori non saranno al suo fianco quel giorno. A sua insaputa, l'ex meccanico va a trovare Behzat, ed insiste affinché partecipi alle loro nozze. Intanto, Gaffur consegna a Seher dei soldi, e le promette che divorzierà da Saniye per lei.

Puntate in onda Sabato 18 febbraio 2023

Ep. 1 Cetin trova un pacchetto che Gaffur aveva nascosto all'interno di muro; al suo interno ci sono soldi, i documenti d'identità falsi di Yilmaz e Zuleyha, e persino un frammento della lettera che quest'ultima scrisse per l'ex fidanzato - di cui, però, il giovane non si accorge -. Cetin consegna ciò che ha trovato all'Akkaya, il quale, poco prima del suo matrimonio, ripone tutto in un cassetto. Nel frattempo, Demir va ad Istanbul per ripetere il test di fertilità.

Ep. 2 Il grande giorno di Yilmaz e Mujgan è finalmente arrivato. Il futuro sposo, però, ha la mente altrove: sta ripensando ai documenti falsi che aveva comprato per fuggire con Zuleyha. Intanto, dopo che l'Akkaya gli ha fatto visita, Behzat, accompagnato da Sevil, si presenta al matrimonio. La futura sposa è felice. Anche Hunkar partecipa al lieto evento, per inviare un chiaro segnale di pace. Hatip, invece, è lì soltanto per controllare i suoi nemici.

Ep. 3 Demir si è sottoposto al test di fertilità, e scopre di poter concepire. Stupito e contento, il signore di Cukurova corre da Zuleyha per darle la bella notizia, ma lei non è alla tenuta. La Altun, accompagnata da Sermin, è andata da un medico che pratica aborti clandestini. Intanto, la mattina dopo le nozze, Yilmaz trova il frammento della lettera bruciata dell'ex fidanzata, e scopre tutta la verità.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.