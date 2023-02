Terra Amara Anticipazioni 16 febbraio 2023: Sermin con l'acqua alla gola...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 16 febbraio 2023 su Canale 5 rivelano che Sermin è alla prese con il decreto ingiuntivo, mentre Yilmaz e Mujgan accontentano finalmente Fekeli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 febbraio 2023, alle 14.10, Sermin è alle prese con il decreto ingiuntivo che la obbliga a restituire agli Yaman tutti i soldi che le hanno prestato per mantenere gli studi di Betul. Nel frattempo, Yilmaz e Mujgan decidono di accontentare Fekeli, optando per un matrimonio in grande stile. L'uomo ci tiene che le loro nozze siano l'evento più bello che abbia mai avuto luogo a Cukurova.

Terra Amara Anticipazioni: Sermin in grande difficoltà...

Sermin è con l'acqua alla gola. La bionda deve fare i conti con il decreto ingiuntivo che la obbliga a restituire agli Yaman tutto il denaro che le hanno prestato nel corso degli anni per mantenere gli studi di Betul in Francia. Si tratta di una cifra spropositata, di cui, infatti, Sermin non dispone. Quest'ultima si è già rivolta a Yilmaz, e si augura vivamente che lui manterrà la parola, aiutandola...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz è ancora sotto shock...

L'Akkaya è ancora turbato al pensiero che Zuleyha sia di nuovo in dolce attesa. L'imprenditore non fa che pensare all'ex fidanzata e a Demir: se non avessero mai conosciuto quest'ultimo, ora, al suo posto, sposato con la Altun e pronto a diventare il padre, ci sarebbe lui. Tuttavia, evidentemente il destino aveva altro in serbo per loro. D'altra parte, Yilmaz sta per convolare a nozze con una donna che adora, Mujgan, ed è su lei che dovrebbe concentrarsi...

Yilmaz e Mujgan accontentano Fekeli, nelle Anticipazioni del 16 febbraio 2023 di Terra Amara

I preparativi del matrimonio proseguono a gonfie vele, ed il grande giorno dell'ex meccanico e dell'Hekimoglu è sempre più vicino. Benché inizialmente la coppia si fosse scontrata con Fekeli sulle modalità in cui si sarebbe dovuto svolgere il banchetto, sembra che ora abbia cambiato idea. l'Akkaya e la sua futura moglie hanno deciso che accontenteranno il padrino, con delle nozze in grande stile. Fekeli non potrebbe essere più felice: come desidera, sarà l'evento più magico che ci sia mai stato in tutta Cukurova!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.