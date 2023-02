Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 febbraio 2023: Ridge vuole prendere a calci Deacon ma Brooke lo ferma. E' guerra!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 13 al 18 febbraio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 13 al 18 febbraio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 13 febbraio 2023

È il giorno del Ringraziamento e tutti, come ogni anno, si riuniscono a casa di Brooke e Ridge per festeggiare. La giornata è un momento per stare in famiglia e per supportarsi l'uno con l'altro. Finn ne approfitterà per raccontare della scoperta appena fatta su Jack e su Sheila a Hope e Liam che rabbrividiranno. Sheila e Deacon, ovviamente esclusi, passeranno i loro momenti in una stanza d'hotel. Lo Sharpe non sarà per nulla contento di passarlo insieme alla sua nuova amica.

Puntata in onda Martedì 14 febbraio 2023

Sheila e Deacon passeranno il Ringraziamento da soli e finiranno per fantasticare su come sarebbe bello essere accolti a Villa Forrester. Lo Sharpe immaginerà di essere abbracciato da Hope e Brooke mentre la Carter penserà di salutare per prima Steffy, contenta di vedere sua suocera. Le cose ovviamente non potranno essere mai così, tanto che tra i Forrester continuerà a serpeggiare l'astio per i due nemici. Hope sarà sempre pungolata dai suoi, decisi a farla allontanare dal padre.

Puntata in onda Mercoledì 15 febbraio 2023

Ridge continuerà a essere infastidito per la decisione di Hope e per il comportamento di Brooke. La Logan dirà al marito di non poter forzare la mano con la figlia. Hope è ormai grande e può decidere da sola della sua vita. Loro potranno non essere d'accordo ma le scelte che farà saranno solo e soltanto le sue. Intanto Steffy e Liam rinnoveranno la loro alleanza per tenere la loro famiglia unita e lontana dai pericoli di Deacon e Sheila.

Puntata in onda Giovedì 16 febbraio 2023

Hope si assenterà da Villa Forrester per chiamare suo padre. La ragazza vuole passare del tempo con lui e lo Sharpe sarà entusiasta di questa telefonata, tanto che lascerà Sheila senza neanche degnarla di uno sguardo e rendendola pure gelosa. La piccola Logan è certa che il suo papà sia cambiato e non intende dare retta né a Ridge né a Liam. Purtroppo però la sua famiglia non vuole supportarla.

Puntata in onda Venerdì 17 febbraio 2023

Ridge, capito di non poter avere il sostegno di Brooke, deciderà di affrontare da solo Hope. Per questo la raggiungerà allo chalet per convincerla a lasciar perdere Deacon. Purtroppo però, appena entrato, si troverà davanti lo Sharpe. La piccola Logan avrà lasciato il padre da solo, dopo aver ricevuto un'urgente chiamata di lavoro, che la riporterà alla Forrester Creations. Ridge e Deacon si troveranno quindi di nuovo faccia a faccia e stavolta lo stilista sarà pronto a buttarlo fuori a calci dalla sua proprietà. Brooke, giunta pure lei, lo fermerà e gli chiederà di desistere dai suoi propositi; la bionda dirà al marito di credere pure lei che il suo ex possa davvero essere un uomo diverso. Il designer sarà furioso.

Puntata in onda Sabato 18 febbraio 2023

Ridge sarà furioso e comincerà a pensare che Brooke abbia altri interessi. Il Forrester, che ora pensa che Deacon possa prendere di nuovo di mira sua moglie, chiederà alla sua consorte cosa prova per lo Sharpe. Intanto Katie deluderà Carter. La Logan dovrà rimandare il pranzo con il Walton, per correre da Bill per una videochiamata di famiglia con Will. L'avvocato chiederà a Paris di fargli compagnia. E mentre Liam si troverà in grande difficoltà, diviso tra il suo grande amore per la sua Hope e la paura che Deacon possa rovinare la sua vita, Ridge farà una richiesta specifica a Brooke: dovrà dire chiaramente allo Sharpe che lei non potrà mai amarlo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.