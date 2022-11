Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 16 novembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 novembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 16 novembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 novembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 novembre 2022 - Carter e Quinn sono sempre più in difficoltà per la decisione di Eric. La Fuller, dopo aver tentato di far ragionare il marito e fargli cambiare idea, capirà che non c'è nulla da fare. Il Forrester è deciso a far sì che la sua consorte si consoli facendo sesso con il suo ex amante. Quinn raggiungerà il Walton per informarlo che ogni suo tentativo è andato fallito e che Eric è rimasto dell'idea che loro due debbano fare sesso insieme. Decideranno di cedere a questa richiesta oppure resisteranno? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 novembre 2022.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 novembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 16 novembre 2022 - Yilmaz e Fekeli partecipano insieme alla cena per la raccolta fondi organizzata dall'associazione benefica di Hunkar. Ovviamente, all'evento è presente anche Demir, il quale non ha la benché minima intenzione di lasciare che il rivale in amore riesca a mettere le mani sul cuscino di Zuleyha che è stato messo all'asta. Lo Yaman, allora, si prepara a fare una consistente controfferta, ma la mamma lo ferma: non vuole che gli invitati s'insospettiscano, o, peggio, che intuiscano che ci sia dell'astio tra loro due. Il figlio, quindi, si tira indietro, permettendo di conseguenza all'Akkaya di aggiudicarsi l'oggetto del desiderio... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 14 al 19 novembre 2022.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 16 novembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 16 novembre 2022 -

Ventura ha già chiarito a Patricia di doversi fare da parte, ma la Godoy dopo aver scoperto che l'uomo trasporta illegalmente armi sui camion della falegnameria, non ha nessuna intenzione di stare zitta. Le sue rimostranze però sono finora cadute nel vuoto e Patricia capisce di dover fare un gesto significativo per fermare il malvivente. Così, assolderà una squadra di uomini per far sparire tutte le armi di Ventura. Neppure a dirlo, quando l'uomo scoprirà chi c'è dietro al furto, si scaglierà contro di lei minacciandola di fare del male a suo figlio Angel. Il ragazzo dunque è nel mirino! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 14 al 18 novembre 2022.