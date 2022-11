Beautiful Anticipazioni 16 novembre 2022: Eric non molla. Quinn deve fare sesso con Carter per salvare il matrimonio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Quinn non riesce a convincere Eric a cambiare idea ed è molto preoccupata per la situazione. Cosa decideranno di fare lei e Carter?

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda mercoledì 16 novembre 2022, alle ore 13.45. Le Anticipazioni ci rivelano che nell'episodio della Soap, in onda su Canale5 dal lunedì al sabato, vedremo Carter e Quinn sempre più in difficoltà per la decisione di Eric. La Fuller, dopo aver tentato di far ragionare il marito e fargli cambiare idea, capirà che non c'è nulla da fare. Il Forrester è deciso a far sì che la sua consorte si consoli facendo sesso con il suo ex amante. Quinn raggiungerà il Walton per informarlo che ogni suo tentativo è andato fallito e che Eric è rimasto dell'idea che loro due debbano fare sesso insieme. Decideranno di cedere a questa richiesta oppure resisteranno?

Anticipazioni Beautiful: Quinn cerca di convincere Eric a cambiare idea

Quinn non vuole una relazione aperta, non dopo che le cose tra lei ed Eric sembravano essere tornate quelle di una volta. La Fuller si è convinta che il suo matrimonio non possa essere messo in discussione e fare sesso con Carter rovinerebbe tutto. Quinn pensa che Eric abbia preso la decisione sbagliata e che stia commettendo un grosso errore. Non deve abbattersi così tanto, troveranno una soluzione – insieme – al suo problema sessuale. Ma il Forrester non è del suo stesso parere e contrariamente alla moglie, pensa che il suo matrimonio possa essere salvato solo se la sua adorata consorte troverà consolazione nelle braccia dell'aitante Walton.

Quinn raggiunge Carter. Per loro è un nuovo inizio? Ecco le Anticipazioni di Beautiful del 16 novembre 2022

Quinn vorrebbe convincere Eric a cambiare idea e a provare a riaccendere, da soli, la passione nel loro matrimonio. La Fuller è convinta che il suo adorato consorte non si sia spento come lui pensa e crede che anche se così fosse, le cose tra loro non potrebbero andare male. Si amano ed è questa l'unica cosa importante. Eric non è però d'accordo con lei e le ribadisce di essersi rassegnato a saperla tra le braccia di un altro uomo ma felice; è la cosa più giusta da fare. Nella puntata di Beautiful del 16 novembre 2022, vedremo Quinn – disillusa dal poter far cambiare opinione al consorte, raggiungere Carter e informarlo che le scelte fatte dal Forrester sono rimaste immutate nonostante la sua insistenza. Ora tocca a loro decidere come agire.

Beautiful Anticipazioni: Quinn e Carter costretti a fare sesso per salvare il matrimonio

Quinn e Carter sono indecisi. La proposta appena ricevuta li ha completamente spiazzati. Eric vuole che Quinn faccia sesso con il Walton, per il suo bene, quello di sua moglie e del loro matrimonio. Il Forrester non vuole che la sua consorte rinunci alla sessualità e visto che lui non può accontentarla, ci penserà l'aitante avvocato. Ma i due ex amanti saranno titubanti. Nonostante la cosa li stuzzichi, non vorranno creare ulteriori disastri. Ma riusciranno a non cedere, visto che Quinn ribadirà più di una volta che Eric è più che mai convinto di quello che ha chiesto loro?

