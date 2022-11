Un Altro Domani Anticipazioni 16 novembre 2022: Angel nel mirino di Ventura per colpa di Patricia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 16 novembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Ventura è furioso con Patricia perché gli ha sottratto le casse contenenti le armi e la minaccia: se non gli renderà immediatamente le armi, farà del male a Angel.

Un Altro Domani Anticipazioni: Kiros vuole allontanarsi da Carmen

In Africa, Carmen cerca di convincere Victor a far rientrare finalmente Kiros al lavoro, ma il fidanzato è davvero irremovibile. Nonostante il No secco, Carmen non si lascia scoraggiare e inizia davvero a "bussare a tutte le porte" per ottenere clemenza per Kiros. Ma mentre la giovane, assalita dai sensi di colpa, continua a darsi da fare per farlo riassumere, Kiros le dice di non andare avanti perché non ha intenzione di tornare in falegnameria: il suo desiderio è allontanarsi per sempre da lei e smettere di soffrire!

Un Altro Domani Anticipazioni: Ines non si fida di Alicia

Inés cerca in tutti i modi di convincere Ángel che Alicia ha scoperto il loro posto segreto. La libraia non si fida e vuole rompere il patto fatto con lei. Angel però non sembra affatto d'accordo, crede che Ines stia esagerando e che tutta questa preoccupazione non le faccia affatto bene, la poverina infatti ultimamente soffre di strani capogiri. E' per questo che l'amante le raccomanderà di non perdere tempo con questa storia e di preoccuparsi invece della sua salute.

Patricia fa sparire il carico di Ventura, nella Puntata di Un Altro Domani del 16 novembre 2022

Ventura ha già chiarito a Patricia di doversi fare da parte, ma la Godoy dopo aver scoperto che l'uomo trasporta illegalmente armi sui camion della falegnameria, non ha nessuna intenzione di stare zitta. Le sue rimostranze però sono finora cadute nel vuoto e Patricia capisce di dover fare un gesto significativo per fermare il malvivente. E' così che assolderà una squadra di uomini per far sparire tutte le armi di Ventura. Neppure a dirlo, quando l'uomo scoprirà chi c'è dietro al furto, si scaglierà contro di lei minacciandola di fare del male a suo figlio Angel. Il ragazzo dunque è nel mirino!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45