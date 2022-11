Beautiful Anticipazioni dal 14 al 19 novembre 2022: Eric spinge Quinn tra le braccia di Carter, ma poi...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 14 al 19 novembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 14 al 19 novembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 14 novembre 2022

Quinn spiega a Carter che Eric desidera che loro due stiano insieme solo perché desidera che lei sia appagata e felice.

Puntata in onda Martedì 15 novembre 2022

Brooke e Ridge cercano con insistenza di capire il motivo dell'infelicità di Eric nonostante il suo ricongiungimento con Quinn. Ma Eric è evasivo.

Puntata in onda Mercoledì 16 novembre 2022

Wyatt sorprende la madre in ufficio con Carter e le ricorda che dovrebbe essere grata a Eric per l'amore che le ha dimostrato, perdonandola.

Puntata in onda Giovedì 17 novembre 2022

Ridge e Brooke, recatisi a casa di Eric, lo trovano da solo perché lui stesso ha spinto Quinn a trascorrere la notte con Carter.

Puntata in onda Venerdì 18 novembre 2022

Tra Finn e Steffy si riaccende la passione, la stessa passione che Eric non riesce più a provare nei riguardi di Quinn. Katie è preoccupata per Eric.

Puntata in onda Sabato 19 novembre 2022

Ep. 1: Eric mette in guardia Carter: anche se va a letto con Quinn, lei resta la signora Forrester e non deve in alcun modo considerarla "sua".

Ep. 2: Brooke e Ridge vogliono scoprire il motivo per cui Eric abbia perdonato Quinn dopo il suo tradimento, e chiedono a Justin di indagare su di lei.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.