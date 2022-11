Un Altro Domani Anticipazioni dal 14 al 18 novembre 2022: Ventura minaccia Patricia. Angel in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 14 al 18 novembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 14 novembre 2022

Tra Julia e Sergio, che ormai convivono a casa di lei, andrebbe tutto per il meglio, se non fosse che l'onnipresenza di Diana sta diventando un problema.

Puntata in onda Martedì 15 novembre 2022

Carmen, ancora preda dei sensi di colpa, sta cercando di convincere Victor a riassumere Kiros, ma senza successo. Alla fine, è l'operaio stesso a confessare alla ragazza di non avere la minima intenzione di tornare a lavorare in ebanisteria: preferisce starle alla larga.

Puntata in onda Mercoledì 16 novembre 2022

Ventura sa che Patricia gli ha sottratto le casse in cui aveva nascosto le armi, e la minaccia: se non gliele restituirà, Angel non potrà dirsi più al sicuro a Rio Muni. Dopo una lunga trattativa, l'imprenditore confessa alla donna che il contrabbando delle armi ha un obiettivo ben preciso: far sì che gli indigeni possano combattere contro l'esercito spagnolo. Intanto, Ines è sempre più sospettosa nei confronti di Alicia, che è sempre più strana.

Puntata in onda Giovedì 17 novembre 2022

Sergio è incuriosito dai diari che Julia continua a leggere, e le fa qualche domanda al riguardo. La giovane, però, si rifiuta di parlargliene.

Puntata in onda Venerdì 18 novembre 2022

Julia, stanca delle costanti incursioni materne nella sua vita di coppia, chiede a Mario di portare Diana a cena fuori, per poter finalmente trascorrere una serata in intimità con Sergio. Nel frattempo, Elena sta studiando un progetto per evitare la riduzione della giornata lavorativa dei dipendenti della bottega.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.