Terra Amara Anticipazioni 16 novembre 2022: Yilmaz sfida Demir... e vince!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 16 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir è un fascio di nervi. Il ragazzo ce l'ha con Yilmaz, il quale lo ha battuto all'asta, e con Hunkar, la quale ha fatto qualcosa di ancor più imperdonabile...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 novembre 2022, alle 14.10, all'asta, Yilmaz fa un'incredibile offerta per il cuscino ricamato da Zuleyha. Demir è pronto a lanciare una controfferta, ma Hunkar lo ferma. L'ex meccanico, quindi, si aggiudica l'oggetto del desiderio. In seguito, Fekeli confessa alla donna che sta indagando sull'omicidio di Adanan, con cui lui non ha niente a che fare. Il signore di Cukurova, una volta rincasati, se la prende con Hunkar per aver parlato con Fekeli...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz vuole il cuscino di Zuleyha!

Yilmaz e Fekeli partecipano insieme alla cena per la raccolta fondi organizzata dall'associazione benefica di Hunkar. Tra i cimeli all'asta, c'è un cuscino, su cui Zuleyha ha ricamato a mano un pavone. Nel momento in cui l'imprenditore lo viene a sapere, si mette in testa che deve essere suo. Così, l'Akkaya fa una proposta esagerata per accaparrarsi il guanciale decorato dall'amata.

Demir rinuncia e Yilmaz ha la meglio, nelle Anticipazioni del 16 novembre 2022 di Terra Amara

Ovviamente, all'evento è presente anche Demir. Quest'ultimo non ha la benché minima intenzione di lasciare che il rivale in amore riesca a mettere le mani sul cuscino della moglie; lo Yaman, allora, si prepara a fare una consistente controfferta, ma la mamma lo ferma: non vuole che gli invitati s'insospettiscano, o, peggio, che intuiscano che sia dell'astio tra loro due. Il figlio, quindi, si tira indietro, permettendo di conseguenza a Yilmaz di aggiudicarsi l'oggetto del desiderio!

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar parla con Fekeli, e Demir s'infuria!

Dopo l'asta, Fekeli raggiunge Hunkar. L'uomo ci tiene a farle sapere che sta indagando sul misterioso omicidio di suo marito. Fekeli, infatti, ci tiene a ribadire che ha scontato venti anni di carcere da innocente: non è stato lui ad assassinare Adnan. Tornati alla tenuta, Demir, che ha visto la madre parlare con Fekeli, la affronta a brutto muso: come osa continuare a mantenere i contatti con l'assassino del padre?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.