Terra Amara Anticipazioni dal 14 al 19 novembre 2022: Yilmaz batte Demir!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 14 al 19 novembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap turca Terra Amara, in onda dal 14 al 19 novembre 2022 su Canale 5, a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 14 novembre 2022

Zuleyha, dopo aver saputo che Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz quando era in carcere, la ripudia come amica.

Puntata in onda Martedì 15 novembre 2022

Zuleyha si trova a casa di Nihal e Cengo. La sua finta fuga è solo un modo per testare la fiducia che la sua famiglia nutre per lei. Fekeli partecipa ad una raccolta fondi.

Puntata in onda Mercoledì 16 novembre 2022

All'asta di beneficenza, Yilmaz offre una cifra esorbitante per il cuscino ricamato da Zuleyha. Demir vorrebbe rilanciare, ma viene fermato da Hunkar.

Puntata in onda Giovedì 17 novembre 2022

A Cukurova arriva un nuovo medico, la dottoressa Mujgan, che distribuisce il vaccino contro la poliomielite ai bambini delle baracche.

Puntata in onda Venerdì 18 novembre 2022

Mentre è in città per una commissione, Gaffur si trova coinvolto in uno strano caso di omicidio. Si tratta in realtà di un piano ordito da Hunkar e Demir per punire Gaffur.

Puntata in onda Sabato 19 novembre 2022

Ep. 1: Demir telefona ad Aycan, avvocatessa divorzista, e le intima di dissuadere Sabahattin dal portare avanti la causa di divorzio, se non vuole incorrere in gravi conseguenze.

Ep. 2: Demir scopre che Yilmaz e Fekeli hanno chiuso un affare con un imprenditore dell'industria tessile per una fornitura di cento tonnellate di cotone. Demir gli metterà i bastoni fra le ruote.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10.