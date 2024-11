Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia di Ilgaz e Ceylin, protagonisti dell'appassionante Serial Turco. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 novembre 2024 - Liam sta ossessivamente controllando i voli da Los Angeles verso Roma ma non è riuscito a trovare alcun posto libero per volare verso sua moglie. Il ragazzo vorrebbe riuscire ad arrivare in tempo dalla sua consorte e non perdersi la sua sfilata. Il destino sembra però remargli contro e questo è un vero problema. Per fortuna, in suo aiuto, correrà suo padre. Bill si presenterà a casa sua per accertarsi che tutto vada bene e vedrà suo figlio nel pieno di una crisi di nervi. Vedendolo così in difficoltà, si offrirà di dargli una mano e gli metterà a disposizione il suo jet privato. Il giovane sarà felicissimo e spererà di arrivare in tempo. Avrà purtroppo i minuti contanti, visto che mancano pochissime ore all’anteprima della Hope for The Future, che verrà presentata nella magnifica cornice di Piazza Navona... Qui la trama completa di Beautiful.

Segreti di Famiglia: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 novembre 2024

Nella puntata di Segreti di Famiglia di oggi - 14 novembre 2024 - Ceylin, ormai entrata a conoscenza della verità, medita vendetta. L'avvocato accusa Metin di aver incastrato suo padre Zafer, Ilgaz di non essere stato subito sincero ed Eren di aver coperto il suo amico. Metin prova a scusarsi, però vanamente; Ilgaz trova il coraggio di confessare a Ceylin di non averle confessato tutto perché aveva paura di perderla; Eren, invece, prova a spiegarsi, ma anche lui senza successo... Qui la trama completa della puntata di Segreti di Famiglia.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 14 novembre 2024 - benché l'offerta di Nermin sia ottima, nessuna delle sue coinquiline vuole seguirla per trasferirsi nella sua sontuosa dimora: non hanno intenzione di lasciare la loro casa. L'unica che prendere in considerazione la proposta della mora è Zeynep. Infatti, quest'ultima non se la sente di lasciare Nermin da sola, e poi l'abitazione in questione è stata per tanti anni anche casa sua. Neanche a dirlo, Sakine - che aveva già espresso la sua paura che ciò potesse accadere - non la prende per niente bene. La poverina, temendo che la figlia possa abbandonarla di nuovo, arriva persino a supplicarla di cambiare idea; Zeynep, però, ha già fatto la sua scelta e non tornerà sui suoi passi... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 novembre 2024 - Maria troverà un inaspettato alleato per portare avanti il suo sciopero. La Fernandez scoprirà che Manuel intende darle una mano e che ha deciso di accompagnarla a Cordoba per trovare un rappresentante sindacale, che possa occuparsi della sua causa. A spingere il marchese a fare questo importante e rivoluzionario passo, che lo metterà inevitabilmente contro la sua famiglia, sarà Catalina, la più attenta – tra i nobili – ai diritti dei domestici. Intanto Lope e Vera riusciranno a dichiarare il loro amore l'uno per l'altra. La cameriera sarà felicissima che il suo innamorato le abbia confessato i suoi sentimenti ma il suo sorriso verrà spento da una brutta sorpresa. Si renderà conto che la borsa contenente i suoi soldi è sparita. La ragazza penserà immediatamente che chi possa avergliela rubata sia Maria e l’accuserà di essere una ladra... Qui la trama completa de La Promessa.

