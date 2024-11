Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 novembre 2024: Bill salva Liam!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 14 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap di Canale5, Liam non riuscirà a trovare alcun posto per volare a Roma. Bill salverà la situazione offrendo al figlio il suo jet privato.

Liam sta ossessivamente controllando i voli da Los Angeles verso Roma ma non è riuscito a trovare alcun posto libero per volare verso sua moglie. Nella puntata di Beautiful in onda il 14 novembre 2024, alle ore 13.45, vedremo lo Spencer più che mai agitato. Il ragazzo vorrebbe riuscire ad arrivare in tempo dalla sua consorte e non perdersi la sua sfilata. Il destino sembra però remargli contro e questo è un vero problema. Per fortuna, in suo aiuto, correrà suo padre. Bill si presenterà a casa sua per accertarsi che tutto vada bene e vedrà suo figlio nel pieno di una crisi di nervi. Vedendolo così in difficoltà, si offrirà di dargli una mano e gli metterà a disposizione il suo jet privato. Il giovane sarà felicissimo e spererà di arrivare in tempo. Avrà purtroppo i minuti contanti, visto che mancano pochissime ore all’anteprima della Hope for The Future, che verrà presentata nella magnifica cornice di Piazza Navona.

Beautiful Anticipazioni 14 novembre 2024: Hope e Thomas pronti al successo… o al disastro!

Hope e Thomas sono impegnati con gli ultimi preparativi prima di presentare al pubblico la loro nuova collezione. I ragazzi sono molto contenti. Avranno un pubblico d’eccezione e una location magica, com’è Piazza Navona. Ci sono tutti gli ingredienti di un vero e proprio successo, peccato che qualcosa di storto bolla in pentola e che questo non sia iniziato a Roma. Hope sarà sempre più tesa e convinta che l’atmosfera del momento possa spingerla a fare un passo falso, quello che non deve e non può fare. È una donna sposata e in quanto tale non può certo farsi prendere dall’entusiasmo e dai suoi sentimenti, che non avrebbe mai immaginato di provare per il Forrester né ora né mai. Insomma le cose si stanno mettendo molto male e il disastro sembra essere alle porte.

Beautiful Anticipazioni: Liam non riesce a partire per Roma

Liam ha deciso di raggiungere Hope a Roma ed è pronto a farle una sorpresa. Il destino sembra però voler dire qualcosa allo Spencer ma il ragazzo sarà completamente sordo davanti a queste avvisaglie e continuerà a cercare disperatamente un posto su un volo. Non riuscirà però a trovare nemmeno un biglietto con vari scali e inizierà a farsi largo in lui il pensiero di aver perso una grande opportunità. Liam vorrebbe dimostrare a sua moglie di essere pronto a tutto pur starle accanto e di non aver fiducia in Thomas e non in lei. Ma le cose si stanno mettendo talmente male e pare proprio che debba aspettare prima di fare pace con la sua amata consorte.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill salva la situazione! Liam può partire

Liam sarà in preda allo sconforto. Avrebbe voluto essere già a Roma ma le compagnie aeree sembrano essersi messe tutte d’accordo per non fargli prendere nessuno volo per raggiungere sua moglie in Italia. Lo Spencer sarà sconvolto e amareggiato. Bill lo troverà così e si preoccuperà moltissimo per lui. Il magnate chiederà al figlio cosa stia succedendo e lui gli racconterà tutti i suoi piani, sempre più disperato. Lo Spencer senior gli offrirà immediatamente una soluzione. Prenderanno il jet della Spencer Publications e si dirigeranno verso la Città Eterna subito, senza aspettare neanche un minuto in più. E in effetti Liam non avrà più tempo; la presentazione della Hope For The Future sta per iniziare e forse il ragazzo non riuscirà a essere presente. Ma almeno, questo è quello che pensa, potrà festeggiare il sicuro successo della sua consorte. Peccato che più che una vittoria, i due celebreranno un dolorosa sconfitta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.