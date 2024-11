My Home My Destiny 2 Anticipazioni 13 novembre 2024: Nermin abbandonata da tutti!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 13 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che nessuna delle sue amiche ha intenzione di seguirla: Nermin tornerà a casa sua da sola?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 13 novembre 2024, grazie a Baris, finalmente Nermin ha riottenuto il suo patrimonio, quindi anche la sua casa. La donna può tornare a vivere nella sua villa, e chiede alle sue amiche di seguirla: in questo modo staranno più comode. Nonostante questa sia davvero un'ottima opportunità, nessuna di loro vuole lasciare l'abitazione in cui vive...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin nei guai!

Per Nermin è stata un'autentica doccia fredda scoprire che suo marito, Ekrem, aveva una vita parallela. Quest'ultimo, tra l'altro, aveva degli affari poco limpidi - per non dire loschi -, e così, con le spalle al muro, si è visto costretto a fuggire all'estero, in America, con la sua amante, Mertem, e la loro figlioletta. A causa della frode del consorte fedifrago, la donna è finita in disgrazia...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris aiuta Nermin...

Costretta a lasciare la sua grande villa senza un soldo in tasca, Nermin non ha avuto altra scelta: si è dovuta trasferire in un appartamento fatiscente, dove ha vissuto fino a quando Zeynep le ha teso una mano e l'ha portata a vivere con sé nella sua nuova casa. Qui, nonostante qualche difficoltà iniziale, soprattutto a causa degli screzi con Sakine, la mora è riuscita ad ambientarsi bene; tuttavia, al contempo, continuava a servirsi dell'aiuto di Baris per riuscire a riappropriarsi di ciò che è sempre stato suo di diritto...

Nessuna vuole seguire Nermin, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 13 novembre 2024

Finalmente, proprio grazie al prezioso aiuto di Baris, Nermin ha riottenuto il suo ingente patrimonio, compresa la sua bella villa. La donna esulta e tira un sospiro di sollievo, poi si prepara a tornare a casa. D'altra parte, non vuole più fare a meno della compagnia delle sue coinquiline, quindi propone a tutte loro di seguirla: in questo modo, in fin dei conti, saranno più comode. Nonostante questa sia un'ottima idea, poiché si tratta di un'ottima opportunità, nessuna di loro vuole lasciare l'abitazione in cui vive...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dall'11 al 15 novembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.