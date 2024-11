Segreti di Famiglia Anticipazioni 14 novembre 2024: Ceylin, spietata, ha sete di vendetta!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nelle Anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia in onda il 14 novembre 2024: Ceylin è pronta a mettere in atto la sua vendetta contro chi ha fatto del male a lei e alla sua famiglia...

Nella puntata di Segreti di Famiglia in onda il 14 novembre 2024 alle ore 14.10, Ceylin, ormai entrata a conoscenza della verità, medita vendetta. L'avvocato accusa Metin di aver incastrato suo padre Zafer, Ilgaz di non essere stato subito sincero ed Eren di aver coperto il suo amico. Metin prova a scusarsi, però vanamente; Ilgaz trova il coraggio di confessare a Ceylin di non averle confessato tutto perché aveva paura di perderla; Eren, invece, prova a spiegarsi, ma anche lui senza successo...

Segreti di Famiglia Anticipazioni 14 novembre 2024: Engin tiene tutti in pugno!

Engin si trova dietro le sbarre per l'omicidio di Inci, eppure continua a rappresentare un'autentica minaccia. Infatti, grazie all'aiuto di sua zia Seda, che è anche il suo avvocato, l'avvocato ha ancora dei contatti con l'esterno, ed è persino entrato in possesso di un telefono cellulare. In questo modo, il Tilmen riesce ad ottenere delle preziose informazioni sui suoi nemici, e di conseguenza a ricattarli. Ilgaz, ad esempio, è una delle sue vittime.

Anticipazioni Segreti di Famiglia: Ilgaz ad un bivio...

Engin ha messo Ilgaz davanti ad una scelta a dir poco difficile, ed ora quest'ultimo si vede costretto a prendere una decisione. Alla fine, Ilgaz si rende conto che l'unica strada percorribile sia quella della sincerità, anche se questo avrà delle conseguenze importanti. Allora, il PM si fa coraggio e rivela a Ceylin che, in passato, il proprio padre, Metin, arrestò suo padre, Zafer, ingiustamente.

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Ceylin vuole vendicarsi!

Ceylin è ormai entrata a conoscenza di tutta la verità: se non fosse stato per Metin, il padre di Ilgaz, il papà, Zafer, non sarebbe finito in carcere, e, forse, lui ed Inci sarebbero ancora vivi. L'avvocato è una furia cieca. Ceylin non ha alcuna intenzione di concedere il suo perdono a nessuno, anzi: medita vendetta. La ragazza punta il dito conto Metin per aver incastrato il papà, poi contro Ilgaz per non essere stato onesto sin da subito, e per finire contro Eren, il quale ha sempre coperto il suo amico. L'uomo prova a scusarsi, senza successo, così come non riscuote successo il poliziotto quando tenta di spiegarsi. Il PM, invece, confida a Ceylin di non essere stato in grado di confessarle tutto immediatamente perché timoroso di perderla. La moglie, trovandosi davanti ad un Ilgaz fragile, pentito ed innamorato, come reagirà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Segreti di Famiglia dall'11 al 15 novembre 2024.

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle alle 14:10.