La Promessa Anticipazioni 14 novembre 2024: Manuel sostiene Maria nello sciopero. Il marchese si ribella!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 14 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Manuel darà una mano a Maria con lo sciopero. Che succederà?

Maria troverà un inaspettato alleato per portare avanti il suo sciopero. Le Anticipazioni de La Promessa in onda il 14 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, la Fernandez scoprirà che Manuel intende darle una mano e che ha deciso di accompagnarla a Cordoba per trovare un rappresentante sindacale, che possa occuparsi della sua causa. A spingere il marchese a fare questo importante e rivoluzionario passo, che lo metterà inevitabilmente contro la sua famiglia, sarà Catalina, la più attenta – tra i nobili – ai diritti dei domestici. Intanto Lope e Vera riusciranno a dichiarare il loro amore l'uno per l'altra. La cameriera sarà felicissima che il suo innamorato le abbia confessato i suoi sentimenti ma il suo sorriso verrà spento da una brutta sorpresa. Si renderà conto che la borsa contenente i suoi soldi è sparita. La ragazza penserà immediatamente che chi possa avergliela rubata sia Maria e l’accuserà di essere una ladra.

La Promessa Anticipazioni 14 novembre 2024: Manuel aiuta Maria con lo sciopero

Maria ha deciso di scioperare. La cameriera non intende più piegare la testa davanti alle decisioni dei marchesi che, ultimamente, hanno proprio esagerato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la terribile decisione di retrocedere Jana a semplice sguattera, come punizione per aver lasciato Curro solo. La Fernandez è decisa a farla pagare ai suoi “padroni” e a cominciare una vera e propria guerra. La giovane si troverà spalleggiata da un personaggio che non avrebbe mai creduto capace di essere d’accordo lei. Questa persona sarà Manuel che, spinto da Catalina, si farà avanti e si offrirà di accompagnarla a Cordoba, per trovare un rappresentante sindacale che si possa occupare della sua causa. Il marchese sarà dunque pronto a mettersi contro i suoi stessi genitori.

La Promessa Anticipazioni: Tra Lope e Vera trionfa l’amore

Jana è riuscita a far sbloccare Lope e a fargli trovare, finalmente, il coraggio di rivelare a Vera i suoi sentimenti. I due ragazzi si ritroveranno faccia a faccia e riusciranno ad aprire il proprio cuore. Sarà un romantico incontro, che suggellerà l’unione di questi due ragazzi, che si sono conosciuti per caso. Ma attenzione alle prossime puntate de La Promessa. Sì perché Vera non è stata del tutto sincera né con il suo innamorato né con i suoi colleghi. La giovane nasconde la sua vera identità e crede di dover ancora mantenere questo riserbo, per impedire alla sua famiglia di trovarla e di costringerla a un destino che lei proprio non vuole. Ma sino a quando durerà tutto questo?

La Promessa Anticipazioni e Trame: Vera accusa Maria di furto

Vera sarà molto felice della dichiarazione di Lope ma sarà costretta ad affrontare una bruttissima e imprevedibile situazione. La ragazza si renderà conto che la borsa con i suoi soldi, che aveva nascosto in soffitta appena arrivata alla tenuta, è sparita. Consapevole che l’ultima persona a essersi occupata di sistemare il sottotetto è stata Maria Fernandez, si precipiterà da lei come una furia. La cameriera aggredirà Maria e l’accuserà di furto. Come reagirà la Fernandez? Le rivelerà di aver trovato davvero la sacca oppure farà finta di nulla? Ma soprattutto, Vera dovrà dare ai suoi colleghi delle spiegazioni. Ci sarà infatti chi si domanderà come abbia fatto una giovane così umile a procurarsi tanto danaro.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.