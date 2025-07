Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 luglio 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.10, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:20, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 luglio 2025 - Finn e Bridget usciranno dalla sala operatoria e potranno informare tutti di come sono andate le cose. L’operazione è conclusa ed è andata come doveva ma anche che, durante l’intervento, il patriarca ha vissuto dei momenti molto preoccupanti, che potrebbero aver compromesso tutto il lavoro e il risultato finale. Sia la Forrester che il Finnegan inviteranno tutti a stare all’erta. Per Eric sarà fondamentale riuscire a passare la notte. Ce la farà? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 4 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 4 luglio 2025 - Yildiz comunica ad Halit di voler lasciare il lavoro, e lo induce a chiedersi il motivo; poi, fingendo esitazione, gli rivela il piano architettato da Ender. Allora l'uomo incarica Sitki di pedinare la moglie e controllare il suo telefono. In questo modo, Halit scopre la relazione clandestina di Ender con Sinan. Nel mentre la donna confessa a Caner di non voler più stare con il marito. Zeynep, invece, resta delusa quando scopre che Alihan ha trasferito Eda, nonostante le sue suppliche. Inoltre, Hakan, amico e socio dell'imprenditore, le confida che, benché sembri algido, Alihan è davvero una brava persona... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 4 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 4 luglio 2025 - Enver si apre con Hatice, certo che Sirin non sia stata del tutto sincera nel raccontare la verità su Sarp. Allora la donna avvisa la figlia di comportarsi con più cautela con il padre, affinché eviti di scoprire che cosa sia realmente accaduto con il defunto marito di Bahar. Intanto, quest'ultima segue il consiglio di Yeliz e si mette a leggere i messaggi di Sarp. Ciò che leggerà la sconvolgerà tanto che avrà una reazione a dir poco furibonda. Ceyda, allarmata dalle urla di Bahar, corre da lei. Arif, invece, si offre di accompagnare i piccoli Nisan e Doruk a scuola, mentre Sirin li segue di nascosto... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 4 luglio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 4 luglio 2025 - Aslan e Hulya vogliono vendicare Cihan, e mettere fine a questa faida che va avanti da ormai troppo tempo ed ha causato troppe morti. Così, i due sono pronti a fare fuori sia Kiymet che Ceyrek. Dopodiché, Aslan e Devin ricevono una notizia importante: aspettano un bambino, ma purtroppo questa gravidanza è considerata ad altro rischio sia per Devin che per il figlioletto... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 4 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 luglio 2025 - Don Romulo deciderà di fare testamento e di lasciare ogni suo avere a Pia. Manuel proporrà a Jana di partire insieme a lui per partecipare a una gara di aviazione e Petra correrà a informare la marchesa. Sebbene furiosa e infastidita, Cruz non interverrà, convinta di dover giocare d’astuzia. Ayala continuerà a chiedere di Margarita e Don Alonso coglierà l’occasione di dire al conte che ora che sua cognata non vive più con loro, è arrivato il momento che lui se ne vada. Martina ci metterà il carico da novanta e accuserà Ignacio di essere lui la causa della fuga di sua madre... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

