Forbidden Fruit Anticipazioni 4 luglio 2025: Halit scopre che Ender lo tradisce grazie a Yildiz!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 4 luglio 2025 su Canale 5: Yildiz informa Halit che sua moglie Ender ha architettato un diabolico piano per incastrarlo, così lui si mette ad indagare e fa un'interessante scoperta sulla moglie...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 luglio 2025 alle 14:10, Yildiz comunica ad Halit di voler lasciare il lavoro, e lo induce a chiedersi il motivo; poi, fingendo esitazione, gli rivela il piano architettato da Ender. Allora l'uomo incarica Sitki di pedinare la moglie e controllare il suo telefono. In questo modo, Halit scopre la relazione clandestina di Ender con Sinan. Nel mentre la donna confessa a Caner di non voler più stare con il marito. Zeynep, invece, resta delusa quando scopre che Alihan ha trasferito Eda, nonostante le sue suppliche. Inoltre, Hakan, amico e socio dell'imprenditore, le confida che, benché sembri algido, Alihan è davvero una brava persona.

Forbidden Fruit: Yildiz vuota il sacco con Halit!

Halit scopre che Ender ha un amante... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

p> Yildiz ha fatto una scoperta interessante . Nel corso della festa in villa, il piccolo Erim si è è fatto male ad una gamba; la cameriera ha approfittato del momento di caos per ficcanasare nel telefono di Ender, edda parte di una certa "Signorina Sinan". Quando Yildiz è andata a parlarne con lei,ha avuto unamolto, infastidita dall'eccessiva curiosità della giovane. Ora,, e lo induce a chiedersi quale sia il motivo; dopodiché, fingendo un attimo di esitazione,...

Halit è sconvolto: Yildiz gli ha appena fatto sapere che Ender le ha chiesto di provare a sedurlo in cambio di un'ingente somma di denaro. Entrato a conoscenza del diabolico piano finemente architettato dalla moglie, l'imprenditore decide di prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi: deve contrattaccare subito. Halit incarica Sitki di pedinare Ender, e di controllarle il telefono. In questo modo, l'uomo viene a sapere che la consorte intrattiene una relazione clandestina con Sinan, il chirurgo plastico amico di Zehra...

Zeynep delusa da Alihan, nelle Anticipazioni della puntata del 4 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Ender si sta aprendo con suo fratello Caner. La donna si lascia andare ad un lungo sfogo e gli confessa senza troppi giri di parole che non ne può davvero più di suo marito Halit: il loro rapporto è ormai alla deriva. Al contempo, Zeynep fa una scoperta che la lascia a dir poco delusa. La ragazza viene a sapere che Alihan ha trasferito la sua collega Eda, nonostante tutte le sue suppliche. Zeynep crede di avere a che fare con un uomo senza cuore, ma chiacchierando con Hakan, amico e socio di Alihan, scopre che, le apparenze possono ingannare: l'imprenditore è davvero una brava persona...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 30 giugno al 4 luglio 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.