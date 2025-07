The Family Anticipazioni 4 luglio 2025: Devin scopre il sesso del bambino, ma non ci sono buone notizie...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 4 luglio 2025 su Canale 5: Devin ed Aslan scoprono finalmente il sesso del bambino...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 4 luglio 2025 alle 16:00, Aslan e Hulya vogliono vendicare Cihan, e mettere fine a questa faida che va avanti da ormai troppo tempo ed ha causato troppe morti. Così, i due sono pronti a fare fuori sia Kiymet che Ceyrek. Dopodiché, Aslan e Devin ricevono una notizia importante: aspettano un bambino, ma purtroppo questa gravidanza è considerata ad altro rischio sia per Devin che per il figlioletto...

The Family: Il matrimonio di Bedri e Yagmur finisce nel sangue...

Sembrava che il grande giorno di Bedri e Yagmur stesse filando liscio come l'olio, ed invece è finito in tragedia. Mentre i due neo-sposi festeggiavano al porticciolo turistico la loro unione insieme a tutti i parenti e gli amici, Ceyrek, entrato a conoscenza di questo evento, ha deciso di evadere dall'ospedale in cui era ricoverato per delle gravi ustioni ed ha raggiunto i Soykan. Neanche a dirlo, l'obiettivo del malvivente continuava ad essere lo stesso, ossia far fuori Aslan, l'assassino del suo adorato "padre" Ilyas; le cose, però, non sono andate proprio come aveva previsto...

La morte di Cihan... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Ceyrek ha sparato ad Aslan, ma Cihan è intervenuto in modo tempestivo, frapponendosi tra i due per fare da scudo umano ad Aslan. Così, quest'ultimo si è salvato grazie al sacrificio del fratello, che si è preso un proiettile al posto suo, morendo tra le sue braccia. Aslan è distrutto, così come il resto della famiglia, per la grave perdita subita. Allora, lui e Hulya giurano vendetta, e si dicono pronti a mettere un punto definitivo alla faida che sta andando avanti da troppo tempo e che ha già causato troppe morti: devono eliminare sia Ceyrek che Kiymet!

Aslan e Devin scoprono il sesso del bambino, nelle Anticipazioni della puntata del 4 luglio 2025 di The Family

Alsan e Devin stanno per fare una scoperta che li lascerà di stucco. La coppia viene informata del fatto che la rossa è in attesa di un maschietto e, quindi, capisce che il sogno di Devin corrispondeva alla realtà. Purtroppo, i due non possono godersi a pieno questa bela notizia, visto che la gravidanza continua ad essere considerata ad alto rischio sia per lei che per il bebè che porta in grembo. Perfettamente consapevole del grande pericolo che sta correndo, Devin è comunque determinata ad andare avanti con coraggio e speranza...

