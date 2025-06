The Family Anticipazioni Ultime Puntate: Arriva il Gran Finale!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle Ultime Puntate della soap opera turca The Family in onda la prossima settimana su Canale 5: un protagonista morirà ed una coppia (forse) riuscirà a coronare il proprio sogno. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nel gran finale!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Ultime Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 30 giugno al (presumibilmente) 6 luglio 2025 su Canale 5, dal lunedì alla domenica a partire dalle 16.00, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene nel gran finale!

Aslan e Cihan escogitano un piano, ma qualcosa andrà storto...

Per spingere Ferman ad uscire allo scoperto, Hulya e Nedret si recano a casa di Kiymet. Le due riescono a centrare l'obiettivo minacciando la madre del defunto Ilyas di morte, e provocando così la reazione dell'uomo. Una volta che Hulya e Nedret se ne sono andate, Ferman si mette sulle loro tracce con il solo intento di bloccarle lungo la strada ed ucciderle. Tuttavia, Cihan riesce ad intervenire per tempo insieme ai suoi uomini e cattura il malvivente. Il vedovo lo porta nei sotterranei di un albergo ed inizia ad interrogarlo usando le maniere pesanti per ottenere informazioni sul nascondiglio di Babur. Nel mentre, Aslan e Devin stanno partecipando al corso preparto, durante il quale lui si diverte dimostrare quanto sia esperto, ma finendo con il mettere lei in qualche situazione imbarazzante. Intanto, Aslan sta anche escogitando un piano con l'aiuto di Cihan per far sì che Babur scopra che nella casa di Kiymet si nasconde un'ingente somma di denaro, spingendolo a rubarla. In seguito, Cihan aiuterà Ceyrek a scappare, e quest'ultimo, una volta che verrà a sapere del furto dell'albanese, lo inseguirà per riprendersi i soldi ed ucciderlo.

Ceyrek uccide Cihan!

Il piano di Aslan e Cihan procede. Ceyrek recupera il denaro che Babur ha rubato a casa di Kiymet, però durante la sua fuga le banconote prendono fuoco. Nel tentativo di spegnere l'incendio, per evitare di perdere tutto quel denaro, il malvivente si ustiona sia il volto che le mani. Allora Ceyrek viene ricoverato d'urgenza in ospedale, dove viene piantonato giorno e notte. Una volta qui, il delinquente viene a sapere che la famiglia Soykan si riunirà al porticciolo turistico per festeggiare il matrimonio tra Bedri e Yagmur. Finalmente, Bedri e Yagmur diventano marito e moglie. Il loro matrimonio viene celebrato senza incidenti, ed i due sembrano felici come non mai. Nel frattempo, però, c'è qualcuno che sta tramando nell'ombra. Ceyrek, ricoverato in ospedale con delle gravi ustioni, è venuto a sapere della riunione della famiglia Soykan in occasione di questo lieto evento, e così evade per raggiungere Aslan: con lui ha ancora un conto in sospeso. Al termine della festa, Aslan esce dal locale e s'imbatte nel delinquente che gli punta la pistola contro; Cihan si mette in mezzo e fa da scudo umano a suo fratello, morendo.

Devin mette al mondo il piccolo Cihan, ma lei sopravvivrà a questo parto rischioso?

Determinati a vendicare Cihan, Aslan e Hulya giurano di mettere la parola "fine" a questa faida che va avanti da ormai troppo tempo ed ha causato troppe morti. Così, i due sono pronti a fare fuori sia Kiymet che Ceyrek. Dopodiché, Aslan e Devin ricevono una notizia importante: la coppia aspetta un bambino, ma purtroppo questa gravidanza è considerata ad altro rischio per la salute di Devin e di conseguenza per quella del figlioletto. I due continuano a trovarsi davanti ad uno spaventoso bivio. Che cosa decideranno di fare? Al contempo, Aslan ha individuato un ristorante da acquistare ad Urla, proprio quello che Devin sognava di comprare e chiamare "The Family". Peccato che il gestore attuale del locale non sembri minimamente intenzionato a cedere. Nel mentre, la rossa, sempre più affaticata per i numerosi impegni per il figlioletto in arrivo, finisce in ospedale. Siamo ad Istanbul, ed è il 2024. Nel corso della festa di fidanzamento di Turgut ed Asuman, Devin entra in travaglio e si prepara ad affrontare un parto a dir poco rischioso per se stessa e per il bambino. Siamo ad Urla, ed è il 2029. Aslan e suo figlio, il piccolo Cihan, si apprestano a celebrare un compleanno nel ristorante di famiglia. La presenza della psicologa, però, è soltanto evocata. Devin è ancora viva oppure è morta?

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.