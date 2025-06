La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 30 giugno al 4 luglio 2025: Bahar sconvolta dai messaggi di Sarp

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate de La forza di una donna, la nuova soap in onda su Canale 5, in onda dal 30 giugno al 4 luglio 2025. Ecco le trame.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 30 giugno al 4 luglio 2025

Lunedì 30 giugno 2025

Doruk e Nisan partecipano a una vendita di beneficenza organizzata dalla loro scuola ma Bahar non può essere presente, mettendo in imbarazzo Nisan chiede ad Arif di fingersi il loro papà per quel pomeriggio. La ex di Arif è gelosa di questa richiesta e fa una scenata. Nel frattempo, Bahar comincia a manifestare sempre più frequentemente malori e svenimenti mentre Sirin, preoccupata che Enver abbia capito il collegamento tra lei e il telefono di Sarp, chiede aiuto a Hatice per non far venire a galla la verità. Così, Hatice scopre che il marito ha spedito il telefono a Bahar corre al laboratorio per cercare di recuperarlo sperando non sia già troppo tardi.

Martedì 1° luglio 2025

Doruk è rimasto colpito da un volantino su un cane smarrito e così fugge da scuola deciso a ritrovarlo, ma si perde in mezzo alla folla di un mercato. Messa in allerta, Bahar si precipita a cercarlo, incontrando Hatice proprio davanti al laboratorio. Le due donne si mettono alla ricerca di Doruk e Bahar ricorda un episodio simile accaduto anni prima a Nisan quando Sarp, cantando la sua canzoncina preferita, riuscì a trovarla.

Mercoledì 2 luglio 2025

Bahar è disperata perché non riesce a trovare la figlia da nessuna parte e così Hatice inizia a intonare quella stessa canzone, coinvolgendo le persone intorno a loro. Doruk, che nel frattempo era stato trovato fortunatamente soccorso da un poliziotto, sente la canzone e corre verso la madre. Dopo questa intensa emozione, tutti si recano a casa della proprietaria del cane Topac, ma scoprono che l’animale non è ancora stato ritrovato. Nel frattempo, Jale riceve nel suo studio in ospedale un mazzo di fiori da parte di Sinan, accompagnato da un biglietto con una romantica dichiarazione.

Giovedì 3 luglio 2025

Yeliz porta Bahar a mangiare fuori e cerca di convincerla a leggere i messaggi sul telefono di Sarp, ma la donna rifiuta. Mentre Bersan sospetta che ci sia qualcosa tra Arif e Bahar, la donna torna a casa e si rimette a guardare vecchie fotografie di Sarp insieme a Nisan e Doruk, quando nota una foto scattata il giorno della sua presunta morte. La foto lo ritrae nella bottega di Bahtiyar, un vecchio amico di Sarp. Così, spinti dalla curiosità, Decidono di andare a trovarlo e Bahtiyar consegna a Bahar una lettera che Sarp le aveva lasciato tempo prima. Nella lettera, Sarp le sue origini e il desiderio di farla riconciliare con la madre.

Venerdì 4 luglio 2025

Enver si confida con Hatice, convinto che Sirin non abbia raccontato tutta la verità su Sarp e lei, messa in allarme, avverte la figlia di comportarsi in modo più cauto con il padre. Nel frattempo, Bahar decide di seguire il consiglio di Yeliz e apre i messaggi di Sarp ma finisce per esserne sconvolta. Ceyda, allarmata dalle sue urla, corre a bussare alla sua porta di Bahar che le chiede farle compagnia perché troppo privata. Arif si offre di accompagnare i bambini a scuola, ma viene seguito a distanza da Sirin.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.