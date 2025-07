La Promessa Anticipazioni 4 luglio 2025: Don Romulo fa testamento e lascia tutto a Pia!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 4 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Don Romulo decide di lasciare ogni suo avere a Pia mentre Don Alonso invita Ayala ad andarsene ora che Margarita non vive più alla tenuta.

La Promessa ci aspetta il 4 luglio 2025 con un nuovo appuntamento. Le anticipazioni della puntata in onda alle ore 19.40 su Rete4 ci rivelano che Don Romulo deciderà di fare testamento e di lasciare ogni suo avere a Pia. Manuel proporrà a Jana di partire insieme a lui per partecipare a una gara di aviazione e Petra correrà a informare la marchesa. Sebbene furiosa e infastidita, Cruz non interverrà, convinta di dover giocare d’astuzia. Ayala continuerà a chiedere di Margarita e Don Alonso coglierà l’occasione di dire al conte che ora che sua cognata non vive più con loro, è arrivato il momento che lui se ne vada. Martina ci metterà il carico da novanta e accuserà Ignacio di essere lui la causa della fuga di sua madre.

La Promessa Anticipazioni 4 luglio 2024: Don Romulo fa testamento a favore di Pia

Don Romulo è ancora in prigione e non crede di poterne uscire… vivo. Tutti coloro che sono andati trovarlo si sono resi conto di quanto il maggiordomo stia male e ormai per lui sembra non esserci scampo. Prima di lasciare questo mondo e in previsione di farlo molto presto, il maggiordomo farà testamento e deciderà di lasciare ogni cosa a Pia, la cameriera a cui lui è molto legato, come fosse un padre.

Cruz gioca d’astuzia, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Manuel rimarrà alla tenuta ma non rinuncerà alla sua vita con Jana e alla libertà di vivere la sua relazione alla luce del sole. Il marchesino proporrà alla sua compagna di passare del tempo insieme e di partecipare a una gara di aviazione lontano da casa. Jana accetterà, contenta di prendersi una piccola pausa da tutto quello che le sta succedendo, da quando i Lujàn hanno scoperto della sua relazione con il loro figlio. Petra, che li sta tenendo d’occhio, correrà a informare Cruz della novità ma la marchesa deciderà di non intervenire. Sebbene sia furiosa vorrà fingere di aver "accettato" la giovane cameriera e di non voler remare contro il suo erede, pronta a dare la sua zampata quando ne avrà occasione.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso fa capire ad Ayala che deve andarsene

Margarita è fuggita e per Martina ma soprattutto per Ayala è stato un duro colpo. Il conte non riuscirà a darsi pace per la partenza della sua compagna e continuerà a tormentare tutti con le sue domande. Visto che la cognata non abita più alla villa e visto che non intende tornare presto, Don Alonso farà capire a Ignacio che la sua presenza non è più gradita e giustificata. Il marchese vorrà che lui levi le tende il più in fretta possibile. Martina si prenderà una piccola rivincita sull’uomo che ha tentato più volte di farle del male. La giovane accuserà Ayala di essere il solo e unico responsabile della fuga di sua madre.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.