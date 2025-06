La Promessa Anticipazioni dal 29 giugno al 5 luglio 2025: Margarita se ne va. Il destino di Ayala è segnato!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di giugno 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 29 giugno al 5 luglio 2025 su Rete4.

Una nuova settimana in compagnia de La Promessa ci aspetta dal 29 giugno al 5 luglio 2025. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi della Soap che andranno in onda nella prima settimana di luglio. Ecco un piccolo riassunto delle puntate: Jana rimprovera Manuel per non averla consultata prima di prendere delle decisioni sul loro conto e gli fa capire che mai e poi mai lascerà la tenuta e suo fratello. Cruz la ringrazia per aver fatto cambiare idea a suo figlio e le promette appoggio. Maria non è convinta e mette in guardia la sua amica. Ayala e Martina sono sconvolti dalla fuga di Margarita, che ha rinunciato al suo matrimonio con il conte mentre Don Lorenzo comincia a indagare sulle ragioni per cui la Duchessa De Carril fa costantemente visita alle cucine della villa. Manuel decide di organizzare una festa di fidanzamento con cui presenterà ufficialmente Jana come sua fidanzata mentre Don Romulo fa testamento e lascia tutti i suoi averi a Pia.

La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 29 giugno al 5 luglio 2025

Domenica 29 giugno 2025

Dopo la rivelazione di Cruz, Jana ha deciso di affrontare Manuel e di mettere in chiaro le cose con lui. La ragazza è molto arrabbiata con il suo compagno e questo perché non è stata presa minimamente in considerazione quando lui ha deciso di rinunciare al suo titolo e alla sua casa. La cameriera gli fa capire di non essere disposta ad andarsene e di non volersi allontanare né da Curro né dalla servitù. Intanto Catalina fa le sue scuse a Pelayo per non essere stata troppo presente ultimamente e per essersi persino addormentata. La marchesina gli dice di voler fissare la data delle nozze e di volerlo fare il prima possibile. Più tardi, durante un chiarimento con Don Alonso riguardo la sua situazione, la giovane ha un mancamento e il dottore, dopo averla visitata, la spinge a riposare.

Lunedì 30 giugno 2025

Jana ha messo le cose in chiaro con Manuel e gli ha fatto capire che non intende lasciare la tenuta per nulla al mondo. Cruz convoca la ragazza per ringraziarla di averla aiutata e di aver fatto cambiare opinione al figlio. La marchesa si mostra ben disposta con lei e Jana apprezza il suo gesto ma Maria, che non si fida, mette in guardia la sua amica. Vera chiede a Petra di ritirare le proprie dimissioni e la governante accetta ma per poter rimanere alla tenuta dovrà occuparsi delle faccende più pesanti. Più tardi Cruz trova la lettera che Margarita le ha lasciato e scopre che la cognata è andata via dalla tenuta di nascosto per non sposare Ayala e per impedirgli di manipolarla ancora. La donna le affida Martina, certa che Cruz – che sembra voler sinceramente bene alla nipote – si prenderà cura di lei.

Martedì 1° luglio 2025

Don Romulo è sempre più in difficoltà e la sua salute è compromessa dalla lunga e dura prigionia. Il maggiordomo confessa a Pia, andata a trovarlo, di aver davvero ucciso Gregorio. Ayala si rende conto che Margarita è sparita e chiede immediate spiegazioni. Don Lorenzo è l’ultimo ad averla vista o almeno è così che dice; il conte lo affronta per avere notizie su di lei. Martina è molto stupita dall’atteggiamento della madre e chiede a Cruz se ne sappia qualcosa. La marchesa confessa alla nipote di aver ricevuto una lettera, con la quale veniva informata delle sue intenzioni.

Mercoledì 2 luglio 2025

Maria rivela a Teresa che il suo rapporto con Salvador non sta andando come dovrebbe e che lei non è più felice. La cameriera confessa di aver pensato di doverlo lasciare. La Fernandez sembra aver preso la sua decisione, complice anche il fatto di aver cominciato ad avere un buon rapporto con Marcelo. Santos accetta che Petra parli con Cruz affinché lei scopra cosa è successo a sua madre mentre la Duchessa de Carril torna alla tenuta ma stavolta Don Lorenzo diventa sempre più curioso ed è convinto che lei non sia interessata agli aspetti culinari de La Promessa ma stia cercando qualcos’altro. Curro è molto infastidito e arrabbiato con Julia, che ha rivelato il suo segreto.

Giovedì 3 luglio 2025

Manuel torna all’attacco e rivela ai suoi genitori di avere intenzione di organizzare una festa di fidanzamento durante la quale ufficializzerà il suo rapporto con Jana. I marchesi tentano ancora una volta di fargli cambiare idea ma lui è determinato a procedere come detto. Vera è spaventata dal fatto che Don Lorenzo ha cominciato a fare troppe domande a sua madre e teme che il De La Mata voglia mettersi in contatto e incontrare suo padre. Manuel informa Jana del party che intende organizzare ma lei frena il suo entusiasmo e gli dice di non voler essere trattata come una nobile. Intanto Pia chiede aiuto a Don Alonso e lo prega di fare qualcosa per Don Romulo, ormai particolarmente in difficoltà. Manuel chiede al sergente Burdina se ci sono novità e lui gli fa sapere che sta per mostrare al giudice tutte le prove che ha trovato. Cruz invece è molto contenta del lavoro di Petra, che l’ha avvertita delle nozze di Manuel. La marchesa spinge la governante a tenere d’occhio suo figlio e Jana.

Venerdì 4 luglio 2025

Manuel propone a Jana di seguirlo e di partire insieme per partecipare a una gara di aviazione. Petra informa la marchesa che, nonostante ne sia infastidita, decide di giocare d’astuzia e di non intervenire. Ayala continua a cercare Margarita ma Don Alonso comincia a picchiare duro contro di lui e gli dice che la sua presenza alla tenuta, senza sua cognata, non è necessaria. Martina si prende una rivincita accusando il conte di essere la causa della fuga della madre. Don Romulo sta sempre peggio e decide di fare testamento. Fa consegnare a Don Ricardo un documento che stabilisce che, in caso morisse, tutti i suoi averi andranno a Pia.

Sabato 5 luglio 2025

Curro è furioso con Julia, che ha rivelato il suo segreto. Tra i due c’è grande tensione ma entrambi provano a ricucire il loro rapporto. Marcelo sta conquistando tutti e dopo un inizio non proprio idilliaco, ora sta conquistando molti amici anche grazie alla sua allegria e alla sua capacità di riparare la bicicletta. Don Ricardo lo vede baciare una cameriera che non è Teresa e non riuscendo a parlare con la giovane, decide di affrontare direttamente lui e di rimproverarlo duramente.

