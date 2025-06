Beautiful Anticipazioni Puntate dal 29 giugno al 5 luglio 2025: Finn e Bridget operano Eric, lo salveranno?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 29 giugno al 5 luglio 2025. Ecco le anticipazioni settimanali, episodio dopo episodio, della Soap di Canale5.

Beautiful continua ad appassionarci e lo fa con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate in onda dal 29 giugno al 5 luglio 2025 su Canale5 ma prima delle anticipazioni complete degli episodi della Soap, ecco un piccolo riassunto: Finn insisterà con Ridge affinché lo lasci procedere con l'operazione di Eric. Dopo aver assistito a una piccola ripresa di suo padre, il Forrester darà il suo consenso e il dottor Finnegan e Bridget cominceranno l'intervento. Luna confesserà a RJ di essersi innamorata di lui e il ragazzo le confiderà di ricambiare i suoi sentimenti.

​Beautiful: Video Riassunto delle puntate dal 29 giugno al 5 luglio 2025

Guarda il video riassunto di Beautiful e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 29 giugno al 5 luglio 2025 su Canale5.

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 29 giugno al 5 luglio 2025

Vediamo cosa ci rivelano le trame delle puntate di Beautiful in onda da domenica 29 giugno a sabato 5 luglio 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio:

Domenica 29 giugno 2025

Seppur a malincuore, Ridge continua a sostenere di voler rispettare le volontà di Eric, che ha chiesto di non essere sottoposto a cure invasive e probabilmente inutili. Steffy non può credere che suo padre sia così categorico ma soprattutto che non dia fiducia a suo marito, pronto a tutto pur di salvare il patriarca. La Forrester è certa che se suo nonno avesse saputo della ricerca di Finn, si sarebbe lasciato curare. Ridge ha però terrore che quello che vuole fare suo genero sia un tentativo inutile e doloroso, che non vuole infliggere al suo papà. Il dottore prende la parola e cerca di spingere il suocero a lasciarlo fare e in fretta, visto che non hanno molto tempo. Intanto RJ, alla Forrester, si lascia consolare da Luna. Poppy li raggiunge e i due ragazzi le raccontano ogni cosa, sin dal principio.

Lunedì 30 giugno 2025

Ridge ha preso la sua decisione e nonostante Finn continui a spingerlo a lasciarlo fare, lo stilista dirà al dottore di staccare le macchine. Steffy si oppone ma suo padre la invita a pensare suo nonno felice durante la serata insieme. Mentre il dottore si appresta a scollegare il respiratore, il patriarca dà un debole cenno di vita cercando di aprire gli occhi. Davanti a questo, Donna, Steffy e Brooke tornano alla carica e pregano Ridge di cambiare idea. Stupito da quanto accaduto, il designer dà il suo consenso all’operazione.

Martedì 1° luglio 2025

Finn dà disposizioni per preparare la sala operatoria mentre alla Forrester, RJ continua a lasciarsi consolare da Luna e Poppy. Quest’ultima chiede al ragazzo di raccontarle qualcosa di più su suo nonno e il giovane si lascia andare a un racconto struggente sul suo nonnino, sostenuto da Luna, che apprezza tanto il valore del patriarca. Entrambi elogiano il grande cuore di Eric.

Mercoledì 2 luglio 2025

All’ospedale arrivano anche Bridget e Thorne. La Forrester, saputo dell’operazione di suo padre, chiede a Finn il permesso di assisterlo. Il ragazzo accetta e i due si mettono subito all’opera. Thorne invece è una furia e accusa sia suo fratello che Brooke di avergli nascosto la verità ma soprattutto picchia duro contro suo fratello che avrebbe lasciato che il loro padre morisse. Lo stilista si difende rivelando che Eric ha lasciato precise disposizioni per la sua morte, chiedendo di non essere ricoverato e di essere lasciato a morire nella sua casa.

Giovedì 3 luglio 2025

Luna cerca di stare più vicina possibile a RJ e per tirargli su il morale gli regala una foto incorniciata di lui ed Eric, scattata da lei mentre lavoravano insieme alla collezione per la sfida con Ridge. Il Forrester ne è piacevolmente sorpreso ma rimane completamente senza parole quando la Nozawa gli rivela di essere innamorata di lui. RJ le confessa di ricambiarla completamente.

Venerdì 4 luglio 2025

L’operazione di Eric è in corso e Finn e Bridget possono contare su un’équipe molto qualificata. Grazie a questo i due riescono a fare fronte a un’emorragia e a un arresto cardiaco improvvisi e portano a termine l’intervento. Il Forrester è stabile anche se in condizioni ancora critiche. In sala d’aspetto, Donna, Ridge, Steffy e Thorne non vedono l’ora di sapere come è andata e attendono risposte. Ridge ha paura di aver preso la decisione sbagliata e di non aver rispettato le volontà di suo padre.

Sabato 5 luglio 2025

Finn e Bridget escono dalla sala operatoria e informano tutti che l’operazione è conclusa ed è andata bene ma che ci sono state alcune complicazioni. Eric è stabile ma per lui saranno determinanti le successive ore. Il Forrester non ha infatti ripreso conoscenza ed è ancora dipendente dalle macchine. Tutti devono attendere e sperare che si svegli. Intanto, sul suo letto, Eric comincerà a sognare o meglio a vedere una strana presenza. Il patriarca vedrà la sua amata Stephanie, giunta da lui per portarlo con sé in un posto dove lo attende da anni.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.