Forbidden Fruit Anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025: Yildiz accetta di sedurre Halit per soldi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Frobidden Fruit, la nuova soap in onda su Canale 5. Ecco le Anticipazioni delle trame in onda dal 30 giugno al 4 luglio 2025.

Su Canale 5, al posto di Tradimento che si prende una lunga pausa estiva, arriva la nuova soap turca Forbidden Fruit. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate in onda dal 30 giugno al 4 luglio 2025, e cosa accadrà nelle nuove trame alle protagoniste Yildiz e Zeynep.

Forbidden Fruti Anticipazioni puntate dal 30 giugno al 4 luglio 2025 su Canale 5

Lunedì 30 giugno 2025

Yildiz e Zeynep sono due sorelle caratterialmente molto diverse: Yildiz sogna il ”frutto proibito” della ricchezza, mentre Zeynep è una donna salda nei propri valori. Yildiz lavora in un ristorante di lusso, mentre Zeynep è impiegata in un’azienda che viene rilevata da Alihan Tasdemir, giovane e affermato imprenditore. Yildiz viene lasciata da Metin, che proprio in virtù delle sue umili origini non la vuole sposare. La ragazza ottiene un impiego presso la signora Ender, un’influente donna dell’alta società che vive con il marito Halit, il figlio Erim e le due figlie di Halit, Zehra e Lila. Ma questo lavoro si rivelerà essere molto più che un semplice impiego.

Martedì 1° luglio 2025

Ender e Halit mostrano le crepe del loro matrimonio, fatto di tensioni e rancori nascosti. Nel frattempo, Halit invita Yildiz a visitare una delle sue aziende in elicottero facendole trascorrere una giornata speciale tra ristorante elegante e premure, facendola riaccompagnare a dall’autista. Nel frattempo, Zeynep si confida con una collega riguardo alle sue difficoltà economiche, ignara che Alihan ascolti tutto. Il giovane imprenditore le anticipa di nascosto lo stipendio, colpito dalla sua situazione.

Mercoledì 2 luglio 2025

Intuendo la sete di riscatto di Yildiz, Ender le fa un’offerta scioccante promettendole una grossa somma di denaro a patto che seduca il marito Halit, così da poter ottenere il divorzio senza perdere i suoi privilegi. Sebbene l’amica Sengul non sia d’accordo, la ragazza accetta l’offerta. Durante un ricevimento, Ender incontra il suo amante, un chirurgo estetico amico di Zehra, mentre Halit continua a mandare messaggi a Yildiz. Nel frattempo, Alihan chiede a Zeynep di presenziare a una premiazione da lui organizzata e la ragazza di ritrova a dover ritirare le targhe per l’evento al posto della collega Eda. Purtroppo Zeynep viene scippata ma Alihan ha una reazione inaspettata: affida l’incarico al collega Hakan e corre a soccorrere Zeynep. Nel frattempo, Lal è delusa dal distacco di Alihan, con il quale vorrebbe una relazione più seria.

Giovedì 3 luglio 2025

Alihan regala a Zeynep un dono per compensare quanto le è stato rubato e lei si ritrova ad accettare la gentilezza, seppur con imbarazzo. Nel frattempo, Ender organizza un ricevimento nella villa e invita il fratello Caner, con il quale il marito non va d’accordo. Durante la festa, il piccolo Erim si fa male a una gamba e Yildiz approfitta della confusione per sbirciare nel cellulare di Ender, rischiando di essere scoperta da Halit, notando una chiamata sospetta da un contatto salvato come “Signora Sinan”. Mentre Ender le chiede riservatezza per poi confidare al fratello di voler far finire il suo matrimonio, Yildiz comunica a Halit di voler lasciare il lavoro. Alla fine Yildiz svela a Halit tutto il piano architettato da Ender e l’uomo incarica Sitki di indagare, scoprendo così la relazione della moglie con Sinan.

Venerdì 4 luglio 2025

Zeynep resta profondamente delusa quando scopre che Alihan ha trasferito Eda nonostante le sue suppliche e inizia a rivalutare il suo datore di lavoro, mentre Hakan, amico e socio di Alihan, le rivela che ha in fondo un cuore generoso. Zeynep decide allora di abbattere le sue difese e si occupa di trovare una nuova assistente. Durante i colloqui, colpita dalla storia difficile di Yeter, decide di assumerla.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.