Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 luglio 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 luglio 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.10, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:20, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 luglio 2025 - Ridge ha dato il consenso affinché Eric sia operato ma il suo tentennamento non è rimasto inosservato. Thorne continuerà ad attaccare suo fratello e ad accusarlo di aver quasi lasciato morire il loro padre. Lo stilista dovrà delle spiegazioni al suo consanguineo e dovrà farlo prima che il loro confronto mostri le ruggini che da tempo ci sono tra i fratelli. Nel mentre in sala operatoria, Bridget e Finn cercheranno di fare il miracolo mentre alla Forrester tutti attenderanno notizie sul patriarca.... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 2 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 2 luglio 2025 - rendendosi conto della brama di riscatto sociale di Yildiz, Ender le fa una spiazzante proposta: le darà un'ingente somma di denaro, se riuscirà a sedurre il marito, Halit, così da poter divorziare da lui senza perdere i suoi privilegi. La giovane accetta, e poi va a raccontarlo all'amica Sengul, la quale, però, la mette in guardia sulla donna. In seguito, nel corso di un ricevimento, Ender incontra il suo amante, un chirurgo estetico, mentre Halit continua a mandare messaggi a Yildiz. Intanto, Alihan chiede a Zeynep di prendere parte ad una premiazione da lui organizzata. Inoltre, una collega della ragazza, Eda, non può ritirare le targhe per l'evento, e così Zeynep si propone di darle una mano; purtroppo verrà scippata. Allora, Alihan va a soccorrerla. Al contempo, Lal vorrebbe una relazione più seria con quest'ultimo, ma sembra destinata a restare delusa... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 2 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 2 luglio 2025 - dopo averlo cercato per due ore senza sosta e senza successo, Bahar è distrutta e disperata. Allora, Hatice inizia ad intonare una canzone, coinvolgendo tutte le persone presenti; a questo punto, il piccolo Doruk, che era stato ritrovato da un poliziotto, sente la canzone e corre dalla madre. Dopodiché, si recano insieme dalla proprietaria del cane Topac, e scoprono che non è ancora stato rintracciato. Intanto, in ospedale Jale riceve un mazzo di fiori nel suo studio. Inoltre, c'è un biglietto con una romantica dichiarazione d'amore che è firmato "Sinan"... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 2 luglio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 2 luglio 2025 - Bedri e Yagmur diventano marito e moglie. Il loro matrimonio viene celebrato senza incidenti, ed i due sembrano felici come non mai. Nel mentre, però, c'è qualcuno che sta tramando nell'ombra. Ceyrek, ricoverato in ospedale con delle gravi ustioni, è venuto a sapere della riunione della famiglia Soykan in occasione di questo lieto evento, e così evade per raggiungere Aslan: con lui ha ancora un conto in sospeso. Al termine della festa, Aslan esce dal locale e s'imbatte nel malvivente che gli punta la pistola contro; Cihan si mette in mezzo e viene colpito mortalmente... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 2 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 luglio 2025 - Maria confesserà a Teresa tutti i suoi dubbi. La Fernandez non sarà più convinta del suo rapporto con Salvador e penserà di lasciarlo. Intanto Santos accetterà che Petra parli con Cruz e chieda alla marchesa di indagare su sua madre mentre Don Lorenzo comincerà ad avere dei dubbi sui veri motivi che spingono la Duchessa De Carril a fare visita alla tenuta. Curro sarà ancora molto arrabbiato con Julia per aver detto la verità a Martina... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

