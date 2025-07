La forza di una donna Anticipazioni 2 luglio 2025: Bahar ritrova Doruk grazie ad Hatice, Jale corteggiata...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 2 luglio 2025 su Canale 5. Finalmente Bahar e Doruk si riabbracciano, ed il merito è tutto di Hatice. Intanto, Jale riceve un regalo da parte di un ammiratore...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci sconvolgeranno. Nell'episodio in onda il 2 luglio 2025 alle 15:10, dopo averlo cercato per due ore senza sosta e senza successo, Bahar è distrutta e disperata. Allora, Hatice inizia ad intonare una canzone, coinvolgendo tutte le persone presenti; a questo punto, il piccolo Doruk, che era stato ritrovato da un poliziotto, sente la canzone e corre dalla madre. Dopodiché, si recano insieme dalla proprietaria del cane Topac, e scoprono che non è ancora stato rintracciato. Intanto, in ospedale Jale riceve un mazzo di fiori nel suo studio. Inoltre, c'è un biglietto con una romantica dichiarazione d'amore che è firmato "Sinan"...

La forza di una donna: Doruk è scomparso!

Dopo aver visto il volantino di un cane scomparso, il piccolo Doruk ha commesso una follia. Il bambino, non riuscendo a pensare ad altro, ha deciso di fuggire da scuola per mettersi sulle tracce del simpatico animaletto che aveva visto in foto. Purtroppo, però, Doruk stesso ha finito con il perdersi al mercato, gremito di persone. Allora, Bahar è stata prontamente informata della sparizione del figlioletto, e si è messa subito in moto per cercarlo. Inaspettatamente, la poverina si è imbattuta in Hatice, la quale si trovava davanti al suo laboratorio, e, informata della situazione, ha pensato di doverle dare una mano...

Hatice aiuta Bahar a ritrovare Doruk... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar ed Hatice hanno cercato Doruk per due ore senza sosta e disgraziatamente senza successo. La giovane è in preda al panico: non sa dove altro guardare, ed ha il forte timore che non rivedrà mai più il figlioletto. Allora, la donna prende in mano la situazione ed inizia ad intonare una canzone, coinvolgendo tutte le persone presenti. A questo punto, Doruk, che nel mentre era stato rintracciato da un poliziotto, sente la canzone e segue la melodia, fino ad arrivare dritto dritto da Bahar. I due si riabbracciano tra le lacrime...

Jale corteggiata, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 2 luglio 2025 de La forza di una donna

Dopo il grande spavento, Bahar è pronta ad accompagnare Doruk a casa della proprietaria del cagnolino smarrito, Topac, per il quale il bambino è molto preoccupato. I due scoprono che, purtroppo, l'animale non è ancora stato ritrovato. Nel mentre, Jale sta per ricevere una sorpresa da parte di un "ammiratore". La dottoressa trova ad attenderla nel suo studio un incantevole mazzo di fiori, a corredo del quale c'è anche un biglietto con un'inequivocabile dichiarazione d'amore firmato "Sinan"... d'altra parte, che il suo collega abbia da sempre un debole per lei è evidente ai più!

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.10.