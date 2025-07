La Promessa Anticipazioni 2 luglio 2025: Maria vuole lasciare Salvador!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 2 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Maria non è più felice e pensa di lasciare Salvador. Lo farà davvero?

Nella puntata de La Promessa in onda il 2 luglio 2025 alle ore 19.40 su Rete4, Maria confesserà a Teresa tutti i suoi dubbi. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Fernandez non sarà più convinta del suo rapporto con Salvador e penserà di lasciarlo. Intanto Santos accetterà che Petra parli con Cruz e chieda alla marchesa di indagare su sua madre mentre Don Lorenzo comincerà ad avere dei dubbi sui veri motivi che spingono la Duchessa De Carril a fare visita alla tenuta. Curro sarà ancora molto arrabbiato con Julia per aver detto la verità a Martina. Ecco cosa succederà nel dettaglio.

La Promessa Anticipazioni 2 luglio 2025: Maria vuole rompere con Salvador

Sono ormai mesi che Salvador è andato via e la relazione a distanza con Maria non sta funzionando come vorrebbero o meglio come desidererebbe la Fernandez. L’assenza del ragazzo e la vicinanza di Marcelo – che solo lei sa non essere il marito di Teresa – stanno rendendo le cose molto difficili alla cameriera che rivelerà a Teresa di non essere più sicura di voler stare con il suo fidanzato. Maria rivelerà di non essere più felice e di avere in mente di rompere con Salvador molto presto. Lo farà davvero?

La Promessa Anticipazioni: Santos accetta l’aiuto di Cruz

Santos non sa cosa sia successo davvero a sua madre ma è certo che Don Ricardo gli abbia sempre mentito. Il ragazzo è molto deluso da suo padre ma per fortuna può contare su Petra, che gli ha promesso di aiutarlo, sempre. Il giovane si lascerà convincere da lei a chiedere aiuto a Cruz, che con le sue conoscenze potrà scoprire cosa sia davvero accaduto alla moglie del suo maggiordomo. Intanto Curro sarà molto infastidito da Julia e dal fatto che non ha saputo mantenere un segreto. Per colpa sua, Martina è sconvolta dalla verità su Jana che la ragazza le ha rivelato e se l’è presa con il baronetto, accusandolo di aver preferito confidarsi con una semi-sconosciuta che con lei.

Don Lorenzo sospetta della Duchessa De Carril, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

La Duchessa De Carril è riuscita a convincere Vera a rimanere alla tenuta. Così facendo non perderà la possibilità di andare a trovare sua figlia, con una scusa qualunque e non la perderà di nuovo. Ma le sue continue visite alla Villa cominceranno a destare i sospetti di Don Lorenzo, che penserà che sia molto strano che la donna sia così tanto attratta e per così tanto tempo, dalla cucina del posto. Vera e sua madre dovranno stare molto più attente, da ora in poi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 giugno al 5 luglio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.