Forbidden Fruit Anticipazioni 2 luglio 2025: Ender chiede a Yildiz di sedurre il marito in cambio di denaro!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 2 luglio 2025 su Canale 5: Ender fa una proposta "indecente" a Yildiz... e quest'ultima accetta!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 luglio 2025 alle 14:10, rendendosi conto della brama di riscatto sociale di Yildiz, Ender le fa una spiazzante proposta: le darà un'ingente somma di denaro, se riuscirà a sedurre il marito, Halit, così da poter divorziare da lui senza perdere i suoi privilegi. La giovane accetta, e poi va a raccontarlo all'amica Sengul, la quale, però, la mette in guardia sulla donna. In seguito, nel corso di un ricevimento, Ender incontra il suo amante, un chirurgo estetico, mentre Halit continua a mandare messaggi a Yildiz. Intanto, Alihan chiede a Zeynep di prendere parte ad una premiazione da lui organizzata. Inoltre, una collega della ragazza, Eda, non può ritirare le targhe per l'evento, e così Zeynep si propone di darle una mano; purtroppo verrà scippata. Allora, Alihan va a soccorrerla. Al contempo, Lal vorrebbe una relazione più seria con quest'ultimo, ma sembra destinata a restare delusa...

Tradimento: Ender fa una proposta indecente a Yildiz!

Quando Ender ha proposto a Yildiz di lavorare come cameriera presso la sua villa, forse aveva già questo piano in mente. Ora, avendo la certezza di quanto la giovane sia bramosa di riscattarsi a livello sociale, la donna le fa un'altra proposta, altrettanto allettante, ma sicuramente molto più indecente: vorrebbe che, in cambio di un'ingente somma di denaro, seducesse Halit. Yildiz resta senza parole, ma poi, ragionandoci su, si rende conto del fatto che la cosa migliore sia darle una risposta affermativa. Un ghigno beffardo spunta sul viso di Ender...

Ender ha un amante... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Mentre Ender già gongola al solo pensiero di poter divorziare dal marito senza perdere i suoi privilegi, Yildiz corre a raccontare Sengul che cosa le è appena successo; l'amica le consiglia di non abbassare la guardia, poiché sente che c'è qualcosa di strano sotto. Dopodiché, nel corso di un ricevimento, la signora sta per avere un incontro segreto a dir poco interessante. Ender si vede di nascosto con il suo amante, un chirurgo estetico amico di Zehra, la figlia di Halit. Al contempo, quest'ultimo sta continuando a messaggiare con la cameriera. Yildiz sembra felice che Halit le scriva...

Zeynep scippata, nelle Anticipazioni della puntata del 2 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Alihan ha una richiesta per Zeynep: vorrebbe che prendesse parte ad una premiazione da lui organizzata. Lei accetta. Inoltre, una sua collega di lavoro, Eda, ha un problema, quindi si trova in grande difficoltà perché dovrebbe andare a ritirare le targhe per l'evento; Zeynep si propone di darle una mano con grande piacere. Purtroppo, però, la sua gentilezza non verrà ricompensata, visto che sta per essere scippata. Alihan, entrato al corrente di ciò che le è accaduto, si affretta a soccorrerla. Parallelamente, Lal si dice frustrata perché le piacerebbe che la sua relazione con l'imprenditore si facesse più seria, ma Alihan non sembra condividere il suo stesso desiderio...

