The Family Anticipazioni 2 luglio 2025: La tragica morte di Cihan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 luglio 2025 alle 16:20, Bedri e Yagmur diventano marito e moglie. Il loro matrimonio viene celebrato senza incidenti, ed i due sembrano felici come non mai. Nel mentre, però, c'è qualcuno che sta tramando nell'ombra. Ceyrek, ricoverato in ospedale con delle gravi ustioni, è venuto a sapere della riunione della famiglia Soykan in occasione di questo lieto evento, e così evade per raggiungere Aslan: con lui ha ancora un conto in sospeso. Al termine della festa, Aslan esce dal locale e s'imbatte nel malvivente che gli punta la pistola contro; Cihan si mette in mezzo e viene colpito mortalmente...

The Family: Ceyrek in ospedale...

Ceyrek si trova in ospedale: è caduto nella trappola tesagli da Aslan e Cihan. Il malvivente è venuto a sapere del furto commesso da Babur a casa di Kiymet, così si è messo subito sulle sue tracce per recuperare tutto il denaro. Tuttavia, improvvisamente le banconote hanno preso fuoco, e Ceyrek, nel tentativo di salvare i soldi, ha finito con l'ustionarsi sia le mani che alcune zone del viso. Pertanto, il delinquente è stato ricoverato d'urgenza, dove viene sorvegliato a vista sia di giorno che di notte per scongiurare la possibilità che fugga...

Bedri e Yagmur si sposano... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Finalmente Bedri e Yagmur stanno per coronare il loro sogno d'amore. I due hanno dovuto superare diversi ostacoli per riuscire a sposarsi, prima fra tutti la ferma opposizione di Nese: quest'ultima non voleva che anche la sua secondogenita s'imparentasse con un membro della famiglia Soykan, conscia di quanti concreti rischi ciò comporti. Alla fine, però, Nese si è convinta che la cosa migliore fosse non ostacolare la felicità di Yagmur, ed ora è felice e contenta al suo matrimonio, che, almeno per il momento, procede senza intoppi...

La morte di Cihan, nelle Anticipazioni della puntata del 2 luglio 2025 di The Family

Bedri e Yagmur sono diventati marito e moglie, e non potrebbero essere più felici. Le loro nozze sono state celebrate senza incidenti, e sia loro due che tutti i loro cari presenti al grande evento si stanno divertendo molto. Purtroppo, però, sta per accadere qualcosa d'imprevedibile e terribile. Ceyrek, che è venuto sapere che la famiglia Soykan si è riunita al porticciolo turistico per questo matrimonio, riesce ad evadere dall'ospedale in cui è ricoverato per recarsi sul posto con il solo scopo di far fuori Aslan, l'assassino di Ilyas. Aslan esce dal locale e s'imbatte nel malvivente, che gli punta una pistola contro e spara senza troppi indugi; interviene prontamente Cihan, il quale si mette in mezzo per fare da scudo umano a suo fratello, salvandogli di fatto la vita. Cihan, che si è sacrificato per Aslan, muore proprio tra le braccia di quest'ultimo...

